Robaron carro con perrito adentro en Bogotá: persecución terminó cerca de aeropuerto El Dorado

El robo de un carro en Engativá activó una persecución de la Policía por el occidente de Bogotá, luego de que su propietario alertara que dentro del carro también había quedado su mascota, un bulldog francés.

El propietario alertó a la Policía poco después de que le fuera hurtado el vehículo y entregó la información necesaria para activar un plan candado. Con los datos suministrados, los uniformados comenzaron a seguir la ruta del automotor para intentar recuperarlo.

Policía recuperó el vehículo en 15 minutos

Según explicó el teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3 de la Policía de Bogotá, la reacción de las autoridades permitió localizar el carro en las inmediaciones del Puente Aéreo, cerca del aeropuerto El Dorado.

La intervención se produjo aproximadamente 15 a 20 minutos después de que se reportara el hurto. Los policías interceptaron el vehículo y capturaron a una persona que se encontraba relacionada con el robo.



Pero al revisar el automotor encontraron que el perro continuaba en su interior.

El bulldog francés fue rescatado y entregado nuevamente a su propietario, según confirmó la Policía. La mascota se encontraba dentro del vehículo desde el momento en que fue hurtado y fue reportada sana y salva tras el procedimiento.

Publicidad

El vehículo también fue recuperado y trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar su responsabilidad por el delito de hurto.

Posteriormente, el capturado quedó en la URI del sector de La Granja mientras avanza el proceso judicial.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: