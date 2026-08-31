Quién fue Rogelio Salmona, el arquitecto que le modificaron su obra sin permisos en Bogotá

La intervención de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Altos de Santana, una obra del reconocido arquitecto Rogelio Salmona (1927-2007), generó una fuerte polémica en Bogotá luego de que se conocieran imágenes de la transformación de algunos de sus espacios.

Entre los cambios se encuentra el retiro de las escaleras originales, que fueron reemplazadas por una estructura contemporánea con madera y vidrio. La controversia se centra en que el inmueble cuenta con protección patrimonial y este tipo de modificaciones no estarían permitidas.



¿Quién fue Rogelio Salmona?

Rogelio Salmona fue uno de los arquitectos más importantes de América Latina. Durante más de cinco décadas, desarrolló una obra que trascendió la construcción de edificios y que se convirtió en una referencia para generaciones de arquitectos.

De acuerdo con la información de la Fundación Rogelio Salmona, su arquitectura estuvo marcada por una preocupación permanente por el concepto de lugar y por la relación de sus proyectos con el contexto geográfico, histórico y social. Además, utilizó de manera destacada materiales como el ladrillo, la piedra y el hormigón, vinculándolos con las características de la construcción en Colombia.



El legado de Salmona en Bogotá

La influencia de Rogelio Salmona en Bogotá es especialmente visible en el uso del ladrillo y en la creación de espacios públicos y abiertos destinados al encuentro. Su trabajo ayudó a consolidar una identidad arquitectónica que hoy hace parte de la imagen de la capital.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra la Biblioteca Virgilio Barco y el edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, además de otros proyectos que se convirtieron en referentes de la arquitectura colombiana.



Edificio Altos de Santana. Foto: Fundación Rogelio Salmona.

Para Salmona, la arquitectura no era únicamente una cuestión estética o técnica. Su concepción la entendía como una expresión cultural capaz de generar apropiación colectiva. Por eso, sus proyectos incorporaban elementos como la luz, el agua y la vegetación para construir experiencias espaciales que fueran más allá de la simple función de un edificio.



¿Qué pasó con el apartamento de Rogelio Salmona?

La polémica surgió después de que un grupo de arquitectas y diseñadoras publicara videos en redes sociales mostrando la transformación realizada en uno de los apartamentos de Altos de Santana. En las imágenes se observa cómo fueron retiradas las escaleras originales diseñadas por Salmona y reemplazadas por unas nuevas, con una apariencia más liviana y materiales como vidrio y madera.

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Las responsables de la intervención explicaron que el apartamento tenía poca iluminación y que las escaleras originales dificultaban el ingreso de luz. También señalaron que necesitaban ampliar la habitación principal y modificar el recorrido de las escaleras.

Altos de Santana en la localidad de Usaquén, obra del arquitecto Rogelio Salmona. Foto: Secretaría de Hacienda

Sin embargo, el principal cuestionamiento está relacionado con la protección patrimonial del inmueble y con las condiciones que deben cumplirse para intervenirlo.



¿Por qué no podían modificar las escaleras?

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, explicó que Altos de Santana cuenta con una declaratoria patrimonial desde 2010 y que al conjunto se le asignó un nivel de intervención 2.

"Al contar con esos elementos documentales, se puede ordenar la restitución tal como era la escalera y de las otras intervenciones que pudieron haberse realizado en el inmueble”, agregó el funcionario.



La polémica por intervenir una obra protegida

La situación podría tener consecuencias económicas para los responsables. Tanto los propietarios del apartamento como las arquitectas que realizaron o recomendaron la intervención podrían exponerse a multas si se determina que se incumplieron las normas de protección patrimonial.

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La controversia alrededor de Altos de Santana puso en el centro de la conversación el legado de Rogelio Salmona y la necesidad de proteger su arquitectura en la capital del país.