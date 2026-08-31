Hacienda de Bogotá explica qué pasó con $7.906 millones tras informe de la Contraloría

La Secretaría Distrital de Hacienda respondió al hallazgo de la Contraloría de Bogotá, que advirtió posibles deficiencias en el proceso de cobro de impuestos distritales por cerca de $7.906 millones. Las obligaciones corresponden a los impuestos Predial, de Vehículos y de Industria y Comercio (ICA) de las vigencias 2017, 2018 y 2019.

Según la secretaría, el monto señalado corresponde a 2.100 obligaciones tributarias sobre las que sí se adelantaron diferentes acciones para intentar recuperar los recursos. La entidad aseguró que realizó 25.755 gestiones persuasivas y 2.210 actuaciones de cobro coactivo antes de proceder con la depuración contable de esas obligaciones.

Uno de los puntos cuestionados está relacionado con el retiro de estas deudas de los registros contables del Distrito. Hacienda explicó que las obligaciones fueron retiradas entre 2023 y 2025, luego de que venciera el término legal para exigir su pago. La entidad sostuvo que se trató de un procedimiento de depuración contable realizado conforme a las normas aplicables.

La Contraloría de Bogotá, sin embargo, señaló durante su auditoría que existieron deficiencias relacionadas con la gestión de estas obligaciones. El organismo de control advirtió que varias de las deudas no fueron recuperadas mediante las acciones de cobro y posteriormente fueron retiradas de los registros de la Secretaría Distrital de Hacienda.



Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Ante este señalamiento, Hacienda insistió en que el caso no representa una deficiencia estructural en la gestión de cobro de impuestos de Bogotá. La entidad explicó que los $7.906 millones representan aproximadamente el 0,06 % de la cartera total del Distrito, que a diciembre de 2025 ascendía a cerca de $12,5 billones.

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La secretaría también destacó los resultados de la recuperación de cartera durante la actual administración. Entre 2024 y julio de 2026, aseguró haber gestionado 2.408.963 pagos y recaudado cerca de $3,8 billones en cartera. En contraste, entre 2020 y 2023 se registraron 2.292.924 pagos y un recaudo de $3,9 billones.

La Secretaría de Hacienda sostiene que cumplió con las actuaciones correspondientes y que este caso puntual no permite concluir que exista una falla estructural en el sistema de cobro tributario de Bogotá.