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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Contraloría de Bogotá detecta perdidas por $7.900 millones en cobro de impuestos

Contraloría de Bogotá detecta perdidas por $7.900 millones en cobro de impuestos

Según el ente de control, fallas en la gestión de cobro impidieron recuperar varias obligaciones por concepto de ICA, Predial y Vehículos de los años 2017, 2018 y 2019.

Persona contando dinero colombiano.
Persona contando dinero colombiano.
Foto: Freepik.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Más de $7.900 millones de pesos podrían haber dejado de ingresar a los recursos de Bogotá por fallas en el proceso de cobro de impuestos distritales. La situación fue detectada por la Contraloría de Bogotá durante una auditoría realizada a la Secretaría Distrital de Hacienda, correspondiente a la vigencia 2025. El organismo de control identificó deficiencias relacionadas con el cobro de obligaciones tributarias.

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De acuerdo con la auditoría, las fallas están relacionadas con impuestos como el de Industria y Comercio, conocido como ICA, el Predial y el impuesto de Vehículos. Las obligaciones revisadas corresponden a los años 2017, 2018 y 2019. Según la Contraloría, varias de estas deudas no fueron recuperadas mediante la gestión de cobro y posteriormente fueron eliminadas de los registros de la Secretaría Distrital de Hacienda.

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“La auditoría evidenció que la depuración masiva por prescripción realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda se efectuó mediante un cálculo automático, sin considerar la cuantía de las obligaciones, el tipo de contribuyente ni el nivel de priorización y sin realizar el análisis individual que correspondía a cada obligación tributaria”, señaló Andrés Felipe Reyes Díaz, director Sectorial de Hacienda (e) de la Contraloría de Bogotá.

En medio de la auditoría y los datos adquiridos por el ente de control, se determinó que hubo una afectación a los recursos públicos del Distrito, por lo que se registró incidencia fiscal, puesto que se trata de dinero que Bogotá esperaba recibir por concepto de impuestos, pero que no habría sido recuperado debido a las fallas encontradas en el proceso de cobro.

El caso también fue señalado por la Contraloría con una posible responsabilidad disciplinaria. Esto significa que los resultados de la auditoría serán enviados a las entidades competentes, que deberán adelantar el trámite correspondiente frente a los hechos identificados.

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Por el momento, la Contraloría continuará con su labor de vigilancia sobre la administración de los recursos públicos y las actuaciones relacionadas con el recaudo de los ingresos del Distrito. Según lo que señala el organismo, estos impuestos Predial, de Vehículos y de Industria y Comercio representan una fuente importante de ingresos para Bogotá. Los recursos que se obtienen mediante estos tributos permiten financiar obras, programas y servicios que benefician a millones de ciudadanos.

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