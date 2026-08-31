Puente de Venecia queda parcialmente habilitado: ¿cómo funcionará el tráfico en el sur de Bogotá?

El tráfico en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, comenzó a tener cambios importantes con la habilitación parcial de dos ramales del Puente de Venecia, una de las obras que hacen parte de la construcción del corredor de la avenida 68. La apertura modifica la circulación en este punto estratégico y permitirá avanzar con los trabajos que aún están pendientes en la zona.

Ricardo Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), explicó en entrevista con Mañanas Blu que los nuevos pasos habilitados hacen parte del Grupo 1 del corredor de la avenida 68, proyecto que contempla cerca de 17 kilómetros divididos en nueve grupos.

“Hoy se habilitaron dos ramales de este puente”, explicó Molano, al señalar que la apertura se logró antes del plazo inicialmente previsto. De acuerdo con el funcionario, la infraestructura estaba proyectada para ser habilitada en diciembre, pero los avances de obra permitieron ponerla parcialmente en funcionamiento.

¿Cómo funciona el tráfico en el Puente de Venecia?

Uno de los principales cambios corresponde al ramal que conecta en sentido oriente-occidente y occidente-oriente. Este paso quedó destinado temporalmente para los buses de TransMilenio, debido al plan de manejo de tránsito implementado mientras continúan las obras en la parte inferior de la infraestructura.



Al mismo tiempo, fue habilitado el puente curvo que conecta la Autopista Sur con la avenida 68 en dirección norte. Este paso quedó habilitado para vehículos de tráfico mixto, es decir, para automóviles particulares y demás usuarios de la vía.

“Este quedó para carril mixto en este plan de manejo de tránsito”, explicó el director del IDU. La medida permitirá que los equipos de obra continúen trabajando en el denominado primer piso de la infraestructura, particularmente en las labores relacionadas con la ampliación de la Autopista Sur hacia el norte.

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Por ahora, el puente curvo opera en sentido norte para el tráfico mixto. El ramal que permitirá el movimiento en sentido contrario, hacia el sur, todavía está pendiente de terminación. Molano indicó que la expectativa del IDU es que la totalidad del puente pueda quedar habilitada en noviembre. “Nos falta solamente el curvo hacia el sur, el que viene del norte”, señaló durante la entrevista.

El director @OrlandoMolanoP realiza recorrido de verificación por los puentes de Venecia, en el grupo 1 de la av. 68, para revisar cómo avanzan estas estructuras que hacen parte de la transformación de este corredor.



Seguimos recorriendo la obra y verificando los avances para… pic.twitter.com/Xbxz9x6CWJ — IDU Bogotá (@idubogota) August 28, 2026

Conductores que llegan desde Soacha ya no tienen que ingresar al barrio Venecia

Uno de los puntos que más preocupa a los conductores que se movilizan por la Autopista Sur es el acceso a Bogotá desde Soacha. Durante las obras, quienes llegaban desde este municipio tenían que desviarse hacia el barrio Venecia para posteriormente retomar la Autopista Sur, una situación que generaba congestión y afectaba también la movilidad y la actividad comercial del sector.

Sin embargo, según explicó el director del IDU, esta situación ya fue corregida desde hace aproximadamente un mes con la habilitación de una vía paralela. “Ya no están entrando al barrio, ya habilitamos la paralela hace un mes”, aseguró Molano.

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Esto significa que los vehículos que vienen desde Soacha y Bosa pueden continuar su recorrido sin tener que ingresar a las calles interiores del barrio Venecia. La modificación también busca reducir los conflictos entre el tráfico de largo recorrido y la circulación local.

El funcionario destacó además el impacto de esta medida para los comerciantes y habitantes del sector. “Los comerciantes están tranquilos, están felices”, afirmó, al explicar que la recuperación de la circulación directa permitió reducir una de las principales afectaciones ocasionadas por los cierres y desvíos de la obra.

Menos semáforos y mayor fluidez en el ingreso a Bogotá

Otro de los cambios señalados por Molano tiene que ver con el número de semáforos que deben atravesar los conductores que ingresan a Bogotá desde el sur.

Antes de la modificación, los vehículos debían desviarse aproximadamente una cuadra o cuadra y media antes del puente para ingresar al barrio. Ese recorrido implicaba atravesar varios semáforos y generaba puntos adicionales de congestión. “Hoy ya solo tienen uno, ya siguen derecho”, explicó el director del IDU.

Con la habilitación de la paralela y los nuevos pasos sobre el Puente de Venecia, la intención es que el tráfico tenga un recorrido más directo y se reduzcan las demoras en este punto de la Autopista Sur. La intervención resulta especialmente relevante por tratarse de uno de los principales accesos del sur de Bogotá y por la conexión que tendrá el corredor de la avenida 68 con otros ejes de movilidad de la ciudad.

TransMilenio continuará temporalmente por la parte superior

La distribución del tráfico en el Puente de Venecia es temporal y responde al avance de las obras. Actualmente, TransMilenio utiliza la parte superior del puente en los ramales habilitados, mientras se ejecutan trabajos en los deprimidos.

La meta del IDU es que, una vez terminadas estas labores, los buses del sistema regresen al deprimido y los vehículos particulares puedan utilizar también los carriles correspondientes del puente. “Yo espero que al final de este año volvamos a mandar los Transmilenios al deprimido y el puente ya quedaría también para los mixtos”, sostuvo Molano.

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De esta manera, la configuración definitiva busca generar carriles independientes para el transporte público y el tráfico mixto, una condición que permitirá organizar de mejor manera los flujos vehiculares en este punto del sur de Bogotá.

Una obra clave para la movilidad del sur de Bogotá

El Puente de Venecia hace parte del Grupo 1 del proyecto de ampliación y transformación del corredor de la avenida 68. Este tramo se extiende desde Venecia hasta sectores ubicados cerca de la calle 18 Sur, aproximadamente cuatro cuadras después de la Primera de Mayo.

La obra tiene como objetivo mejorar la conexión entre diferentes sectores del sur y el resto de Bogotá, además de fortalecer la infraestructura destinada al transporte público y al tráfico particular.

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La habilitación parcial representa, por ahora, un avance en medio de un proyecto que todavía continúa en ejecución. El IDU espera completar los ramales pendientes durante los próximos meses y alcanzar la operación integral del puente hacia noviembre.

Mientras avanzan los trabajos, los conductores que utilizan la Autopista Sur cuentan con una modificación importante: ya no necesitan ingresar al barrio Venecia para continuar hacia Bogotá. Con la vía paralela habilitada y el nuevo ramal del puente en funcionamiento, el objetivo es disminuir los tiempos de recorrido y aliviar uno de los puntos que durante meses generó congestión en este sector.

La intervención también permitirá que las obras continúen en los niveles inferiores de la infraestructura, con la expectativa de que, una vez concluido el proyecto, TransMilenio y los vehículos particulares cuenten con espacios de circulación independientes.

Así, el Puente de Venecia entra en una nueva etapa de funcionamiento, todavía parcial, pero con cambios que ya impactan la movilidad entre Soacha, Bosa, Venecia y otros sectores del sur de Bogotá.