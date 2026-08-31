Le quitan la vida a taxista por negarse a hacer un viaje en Bogotá: esta es la historia

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el sur de Bogotá y dejó una víctima fatal. El caso se habría originado luego de que un taxista se negara a realizar una carrera, situación que desencadenó una riña en la que también resultó herido un uniformado de la Policía.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa, donde un grupo de personas habría discutido con el conductor luego de que este les informara que no realizaría el servicio.

La discusión escaló hasta convertirse en una riña. Según las autoridades, uno de los involucrados portaba un arma cortopunzante con la que habría atacado al taxista. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, finalmente murió debido a la gravedad de las heridas.

El altercado fue reportado a las autoridades, que llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que la confrontación continuara. Sin embargo, durante el procedimiento también resultó herido un policía, quien fue atropellado por una motocicleta que transitaba por la zona y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Taxista víctima de robo - referencia Foto: Noticias Caracol

Por estos hechos, tres personas fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio del taxista y las agresiones registradas en el lugar. Dos de los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



Este tipo de casos se han vuelto un problema en Bogotá. Según cifras del Distrito, en la ciudad, cuatro de cada 10 homicidios se originan de una riña. El consumo excesivo de alcohol y de sustancias psicoactivas, factores que disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

“De acuerdo con la Policía Metropolitana, el 82 % de los homicidios en Bogotá ocurre en vía pública, principalmente los fines de semana, entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, en medio de escenarios de rumba y consumo excesivo de alcohol, una clara evidencia de cómo la intolerancia está afectando a la sociedad”, explicaron.