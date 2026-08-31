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Avianca activa cambios gratuitos en vuelos por falla en sistema del aeropuerto El Dorado

Según informó la aerolínea, los pasajeros podrán reprogramar su viaje hasta 15 días después de la fecha original de su vuelo.

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Avión de aerolínea Avianca.
Foto: Avianca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control del Aeropuerto Internacional El Dorado provocó mayores tiempos de espera de los aviones en tierra y ajustes en la operación aérea este lunes, 31 de agosto.

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Avianca informó que la situación ha generado demoras en algunos vuelos y, en determinados casos, cancelaciones. La contingencia está relacionada con una falla reportada por la Aeronáutica Civil en el sistema del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC).

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Ante las afectaciones en la operación del Aeropuerto El Dorado, Avianca activó un plan de protección para los pasajeros con vuelos nacionales en Colombia que tengan confirmada su fecha de viaje durante la jornada de este 31 de agosto.

La aerolínea permitirá realizar cambios de itinerario de manera gratuita a los viajeros con vuelos programados entre las 12:30 p. m. y las 11:59 p. m., como medida para reducir las afectaciones ocasionadas por las demoras.

Según informó Avianca, los pasajeros podrán reprogramar su viaje hasta 15 días después de la fecha original de su vuelo. El cambio podrá realizarse a través de los canales habilitados por la compañía, incluyendo su página web y el Contact Center.

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Además, la aerolínea recomendó a los viajeros consultar previamente el estado de sus vuelos, realizar el proceso de check-in con anticipación y llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado con suficiente tiempo.

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Avianca señaló que mantiene activas las medidas para atender a los pasajeros afectados por la falla en el sistema y pidió comprensión ante la situación que ha obligado a realizar ajustes en la operación aérea.

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