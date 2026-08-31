Aerocivil anuncia falla técnica en control aéreo de El Dorado y activa plan de contingencia

La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia en Bogotá después de detectar una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control (CGAC) del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Ante el inconveniente técnico, la autoridad aeronáutica precisó que puso en marcha los protocolos institucionales de contingencia establecidos para este tipo de situaciones.

Aeropuerto El Dorado // Foto: AFP

Medidas ante la falla en el Centro de Control de Bogotá

Como parte de las acciones adoptadas, la Aerocivil dispuso la transición al esquema de control por procedimientos para las aeronaves que se encuentran en vuelo.



En ese sentido, los aviones dejarán de ser gestionados mediante el sistema de radar y pasarán a un control por procedimientos mientras se atiende la falla técnica.

Esto significa que los controladores organizarán el tránsito aéreo utilizando la información disponible sobre las aeronaves, sus rutas, posiciones y niveles de vuelo, con el propósito de mantener la separación necesaria entre los aviones.

Aeronáutica Civil activa plan de contingencia por inconveniente técnico en el Centro de Control de Bogotá: pic.twitter.com/v44TUXaU2H — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 31, 2026

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La entidad señaló que los procedimientos adoptados tienen como objetivo fundamental preservar la seguridad operacional, mientras se trabaja en la solución del inconveniente que afecta de manera intermitente al sistema utilizado en el Centro de Control.

Personal técnico trabaja para solucionar el inconveniente

La Aeronáutica Civil informó que un equipo especializado de ingenieros y personal técnico de la institución se encuentra desplegado y trabajando para atender la eventualidad.

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Los especialistas concentran sus esfuerzos en solucionar la falla técnica y restablecer la normalidad de las operaciones en el menor tiempo posible.

La respuesta técnica se desarrolla de manera paralela a la aplicación del control por procedimientos, establecido como una de las medidas para organizar el flujo de las aeronaves y mantener la separación correspondiente entre ellas.

Por último, la Aeronáutica Civil agradeció la comprensión de los viajeros ante los imprevistos ocasionados por esta contingencia e invitó a los pasajeros a consultar el estado de sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas.