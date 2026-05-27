Aeropuerto El Dorado amplía zona de inmigración: promete filas más rápidas para viajeros

El aeropuerto Internacional El Dorado, puso en funcionamiento la ampliación y modernización de su zona de inmigración, una obra con la que aumentó la capacidad operativa para la atención de pasajeros internacionales.

Con la intervención, el aeropuerto pasó a contar con 61 puntos de control migratorio: 33 módulos de atención manual y 28 módulos de migración biométrica Biomig. La adecuación busca optimizar los procesos de ingreso y salida del país y reducir los tiempos de atención en la terminal aérea.

El área destinada al control migratorio también fue ampliada. Pasó de 1.624 metros cuadrados a 2.162 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 33 % en el espacio operativo para la atención de viajeros internacionales.

De acuerdo con Migración Colombia, el fortalecimiento de los puntos biométricos permitirá mejorar la eficiencia en los controles migratorios y reforzar las entrevistas de verificación realizadas a viajeros extranjeros.



Zona de inmigración del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

“Este plan de mejoramiento permitió fortalecer los puntos biométricos para agilizar los controles de entrada y salida del país y mejorar los procesos de validación de información de los viajeros”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Las obras también incluyeron la entrega de nuevas instalaciones para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), equipado con sistemas de videovigilancia, climatización y redes de seguridad técnica.

Publicidad

El proyecto tuvo una inversión superior a los 18.600 millones de pesos y fue desarrollado de manera conjunta entre la Agencia Nacional de Infraestructura, Migración Colombia y la concesionaria OPAIN.

“Esta ampliación de la infraestructura, sumada a la reconfiguración y adquisición tecnológica de nuevos módulos de migración biométrica, permitirá que el ingreso y salida al país sea más ágil. Las intervenciones que adelantó la concesionaria Opain representan un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa del aeropuerto y modernización tecnológica del proceso migratorio”, afirmó Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.