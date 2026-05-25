Harán mantenimiento a Sistemas de Aterrizaje en aeropuerto El Dorado: ¿se afectarán los vuelos?

La Aeronáutica Civil informó que los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio de 2026 avanzará en un proceso de calibración y verificación técnica de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en el Aeropuerto Internacional El Dorado, una tecnología de antenas en tierra que permite aproximaciones de alta precisión sin depender de satélites.

La medida, concertada con las aerolíneas, no generará repercusiones a los usuarios del transporte aéreo y busca garantizar la máxima seguridad operacional en condiciones de baja visibilidad y minimizar las afectaciones a los pasajeros. Desde la Aeronáutica aseguraron que estas acciones se realizarán bajo un esquema de inspección y certificación periódica de estas radioayudas, que se concentrarán específicamente en la pista sur de la terminal aérea.

Por ello, la entidad señaló que, con el fin de salvaguardar la eficiencia del servicio y mitigar el impacto en la experiencia de los viajeros, las jornadas se llevarán a cabo en los días de menor flujo de tráfico aéreo, que en este caso corresponderán a los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio, en horario de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía de cada día.

Es importante destacar que el aeropuerto operará con normalidad durante este lapso en la pista norte, hasta que concluyan las actividades programadas y se retomen los despegues y aterrizajes en ambas pistas, por lo que no se afectará la frecuencia de los vuelos.



Desde la Aeronáutica aseguran que este plan de trabajo es el resultado de mesas técnicas concertadas entre la autoridad aeronáutica, las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas. Asimismo, señalaron que las compañías aéreas realizarán los ajustes necesarios en sus itinerarios programados, de manera que la afectación a los usuarios sea mínima.

Además, señalaron que con estas acciones se garantiza la completa disponibilidad de la infraestructura aeronáutica y de las ayudas a la navegación, permitiendo operaciones de precisión y máxima seguridad incluso en escenarios de visibilidad reducida o niebla densa.

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Finalmente, se recomienda a quienes tengan vuelos programados en las fechas señaladas mantener contacto directo con sus respectivas aerolíneas ante eventuales modificaciones en los itinerarios.