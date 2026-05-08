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Drones cerca de El Dorado: ACDAC pide medidas urgentes para proteger la seguridad aérea

El pronunciamiento surge luego de varios episodios reportados en los últimos días, en los que aeronaves no tripuladas fueron detectadas en zonas cercanas al principal terminal aéreo de Colombia.

Drones en Aeropuerto El Dorado
Drones en Aeropuerto El Dorado
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) encendió las alarmas por medio de un comunicado en el que manifiestan su profunda preocupación por los recientes reportes de presencia de drones en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Esto, según advierten los pilotos, representa una amenaza seria para la seguridad operacional del país.

Para los aviadores civiles, este tipo de incidentes no puede seguir siendo tratado como un hecho aislado y por eso advierten que la presencia de este tipo de elementos en áreas sensibles cercanas a un aeropuerto constituye un riesgo operacional de alto nivel, especialmente durante fases críticas del vuelo como el despegue, la aproximación y el aterrizaje.

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“Cualquier interferencia en el espacio aéreo durante estas etapas puede comprometer la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves”, señaló la asociación en el documento, insistiendo en que este fenómeno debe abordarse con una estrategia integral y urgente.

Los pilotos recordaron que, aunque los drones han ganado popularidad en múltiples sectores que van desde la recreación hasta actividades comerciales y de vigilancia, su uso irresponsable o ilegal cerca de aeropuertos puede derivar en incidentes de consecuencias graves, incluyendo colisiones con aeronaves, daños estructurales o fallas en maniobras críticas.

Aeropuerto Internacional El Dorado
Aeropuerto Internacional El Dorado
Foto: suministrada

En ese sentido, ACDAC hizo un llamado directo a las autoridades competentes para reforzar de manera inmediata los mecanismos de vigilancia, detección y mitigación de drones no autorizados, especialmente en aeropuertos de alta complejidad operativa como El Dorado y recuerdan que la seguridad aérea no puede depender únicamente de la capacidad de reporte de las tripulaciones, quienes muchas veces detectan estos dispositivos de manera visual durante las operaciones, cuando el margen de reacción es limitado.

Entre las medidas que podrían implementarse, expertos del sector han planteado el uso de sistemas antidrones, radares especializados, sensores de detección y mayores controles regulatorios sobre el uso de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas y cercanas a infraestructuras críticas.

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El comunicado también deja ver una preocupación de fondo: la necesidad de que la aviación sea tratada como una prioridad nacional. Para ACDAC, esperar a que ocurra un accidente grave para tomar decisiones sería un error costoso.

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