Suspendieron por ocho minutos actividades en el aeropuerto El Dorado: esta fue la razón

Vuelve y juega el cese de operaciones por minutos en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, esta vez por ocho minutos. El 28 y 30 de abril, las actividades de la central aérea fueron suspendidos durante unos minutos por la presencia de un dron sospechoso, afectando a viajeros y algunas aerolíneas que trabajan allí.

Ahora, este 6 de mayo se volvió a presentar una situación parecida y, aunque se dijo que el problema fue nuevamente por presencia de un dron, la Aeronáutica Civil se pronunció al respecto y aseguró que se descartó la presencia de uno, pero reiteró el llamado al no uso de estos dispositivos en inmediaciones del aeropuerto.

"Tras el reporte de una aeronave de Avianca sobre la presunta presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto @BOG_ELDORADO, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Posterior a la verificación exhaustiva, se confirmó la inexistencia de dicho dispositivo. Aeronáutica Civil @AerocivilCol. El procedimiento requirió una restricción temporal de las operaciones de 8 minutos para garantizar la seguridad operacional. #AEstaHora, la actividad aérea se desarrolla con total normalidad", explicaron.

Aeropuerto El Dorado // Foto: AFP

Diferente a lo que sucedió en la última semana de abril en donde la situación se presentó en dos ocasiones, de hecho, en ese momento la Aeronáutica Civil se pronunció e hizo un llamado a este tipo de situaciones, que si bien no han puesto en riesgo la seguridad, sí han afectado la operación.



“Por esta situación, dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional. Se activó el protocolo de seguridad. Desde las 5:44 a. m., la operación del aeropuerto se encuentra normalizada”, concluyó la entidad.