Bomberos controlaron incendio en bodega que funcionaba como parqueadero en el occidente de Bogotá

Un fuerte incendio se registró durante la primera hora de la mañana de este martes, 1 de septiembre, en una bodega que funcionaba como parqueadero en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

La emergencia ocurrió sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 13 y obligó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a desplegar unidades para controlar las llamas. De acuerdo con el reporte preliminar, no se han reportado personas heridas, aunque al menos tres vehículos resultaron incinerados.

Los organismos de emergencia trabajan en el lugar para establecer las causas del incendio y verificar si existen más daños dentro de la bodega.

Esta era la emergencia sobre las 5:30 de la mañana:

