Alcalde Galán presentó a la Fiscalía 5 propuestas para mejorar la lucha contra el crimen

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo y le presentó cinco propuestas para fortalecer el sistema de justicia y garantizar sanciones más efectivas contra la delincuencia, reducir la impunidad y mejorar la seguridad en las ciudades mediante ajustes normativos, administrativos y tecnológicos.

Durante la reunión, Galán explicó que las iniciativas fueron elaboradas con el apoyo de expertos penalistas y académicos. La primera propuesta busca acelerar los procesos judiciales contra personas capturadas en flagrancia, reduciendo el tiempo entre la detención y la sentencia para garantizar que las sanciones se cumplan de manera oportuna y disminuir la reincidencia.

La segunda plantea fortalecer las herramientas con las que cuentan los jueces para valorar el historial de capturas e imputaciones al momento de definir medidas de aseguramiento.

El tercer planteamiento propone eliminar las barreras administrativas que hoy dificultan el acceso de la Policía a las cámaras privadas de vigilancia, con el propósito de agilizar la reacción de las autoridades cuando se registra un delito.



La cuarta iniciativa busca reforzar el delito de concierto para delinquir, de manera que los cabecillas de organizaciones criminales respondan también por los delitos cometidos por los demás integrantes de las estructuras que dirigen.

Finalmente, como quinto punto, el alcalde propuso incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites de captura y legalización de captura para así reducir el tiempo que los uniformados permanecen acompañando a los detenidos durante los procedimientos judiciales. Esto se traduciría en un mayor número de policías adelantando labores de vigilancia y seguridad en las calles.

En la reunión también participaron Carlos Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Vallejo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes, además de otros expertos penalistas.

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“La fiscal, por su parte, manifestó su intención de participar en las mesas de discusión y ampliar los temas que son de interés nacional. Ayer mismo hablé con el ministro de justicia designado, Iván Cancino, quien mostró una gran disposición para trabajar en estas propuestas una vez asuma el cargo, el próximo 7 de agosto”, puntualizó Galán.