Así puede recibir una tarjeta para estrenar el Metro de Bogotá: el requisito que debe cumplir

El proyecto de la primera línea del metro de Bogotá continúa avanzando y, en los últimos días, se conocieron nuevos progresos en su construcción. La ciudad ya cuenta con varios tramos del viaducto instalados, las obras superan la mitad de ejecución y continúan los trabajos en distintos frentes para hacer realidad el que será el primer sistema de metro de la capital.

En medio de estos avances, el Distrito anunció un reconocimiento para miles de ciudadanos que decidieron aportar recursos adicionales al desarrollo de la ciudad. Se trata de una tarjeta conmemorativa que permitirá a sus beneficiarios hacer su primer viaje en el metro de Bogotá, una vez el sistema entre en operación.

La información fue dada a conocer por la Secretaría Distrital de Hacienda, que explicó que más de 21.000 contribuyentes ya están recibiendo este reconocimiento.

Con corte al 7 de junio de 2026, un total de 21.950 contribuyentes habían hecho el aporte voluntario. De ellos, 10.188 lo hicieron al pagar el impuesto predial, 11.615 mediante el impuesto sobre vehículos y 147 a través del impuesto de Industria y Comercio (ICA).



Según la entidad, esta iniciativa busca reconocer a quienes decidieron contribuir voluntariamente con recursos adicionales para apoyar el desarrollo de Bogotá.

¿Cómo obtener la tarjeta para el primer viaje en el Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las personas interesadas en recibir esta tarjeta no deben hacer una inscripción independiente ni participar en una convocatoria.

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El requisito consiste en hacer un aporte voluntario al momento de pagar alguno de los impuestos distritales habilitados.

En el caso del impuesto predial y el impuesto sobre vehículos, el aporte corresponde a un 10 % adicional sobre el valor del impuesto.

Por su parte, quienes declaran el impuesto de Industria y Comercio (ICA) pueden elegir voluntariamente entre aportar un 3 %, un 5 % o un 10 % adicional al valor de su obligación tributaria.

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Una vez hecho el aporte, el contribuyente hace parte de las personas que reciben la tarjeta conmemorativa para el primer recorrido en el metro de Bogotá, como reconocimiento por su contribución voluntaria.

La entidad recordó que los ciudadanos pueden consultar información sobre el funcionamiento de este mecanismo, sus condiciones y otros detalles a través del portal oficial del Aporte Voluntario.

Un mecanismo que suma más ciudadanos

La entidad recordó que el aporte voluntario fue creado en 2002, durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus, con el propósito de incentivar que los ciudadanos contribuyeran de manera voluntaria al financiamiento de proyectos para la ciudad.

Según las cifras de la Secretaría de Hacienda, el mecanismo ha venido ganando acogida. Durante 2025, 24.568 contribuyentes realizaron el aporte voluntario, uno de los registros más altos desde su creación.

En 2026, y con corte al 7 de junio, ya se habían registrado 21.950 aportantes, una cifra que representa el 88 % del total alcanzado durante todo el año anterior, lo que evidencia el creciente interés de los bogotanos por participar en esta iniciativa.

Además, la ciudadanía puede consultar en el Observatorio Fiscal del Distrito información sobre la historia del aporte voluntario, las cifras de participación y la destinación de los recursos recaudados.

