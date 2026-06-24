Las estaciones de la primera línea del Metro de Bogotá ya tienen nombre: este es el listado

El proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá ya supera el 78% de ejecución en la construcción del viaducto y avanza a buen ritmo las pruebas de los trenes a aproximadamente 80 km encima de los rieles al sur de Bogotá.

Sin embargo, para seguir consolidando el proyecto, la Empresa Metro anunció los nombres oficiales de tres estaciones de la Línea 1 que fueron definidos mediante un proceso de participación ciudadana, en el que más de 40.000 bogotanos votaron para escoger cómo serán identificados estos nuevos espacios del sistema de transporte.

Metro de Bogotá llegó a puerto de Cartagena Foto: AFP

Las estaciones seleccionadas fueron Ciudad Kennedy, para la estación 3; Timiza, para la estación 4 y Santa Isabel, para la estación 10. Durante más de un mes, los ciudadanos participaron a través de la plataforma Chatico, asistente virtual del Distrito, y la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, eligiendo entre las opciones propuestas para bautizar las estaciones.

En total se registraron 44.145 votos, una cifra que, según la Empresa Metro de Bogotá, refleja el interés de la ciudadanía por hacer parte de las decisiones relacionadas con uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la capital.



La selección de los nombres responde a la relación de las estaciones con los sectores, referentes geográficos y espacios representativos de sus zonas de influencia.

Suministrada

Con esta decisión, 15 de las 16 estaciones que conforman la Línea 1 del Metro de Bogotá ya cuentan con nombre definido. Entre ellas se encuentran Gibraltar, Portal Américas, Hospital de Kennedy, Avenida Boyacá, Puente Aranda, SENA, Hospital (HOMI), Avenida Jiménez, Calle 45, Calle 63 y Calle 72.