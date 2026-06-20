Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy: así fue el recorrido

Avanzan las obras del metro de Bogotá, que se espera entre en operación al público, y, por primera vez, este hizo un recorrido largo este sábado, 20 de junio, para llegar hasta la localidad de Kennedy en donde se encuentra la estación 4.

"El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 km/h en las pruebas. Estamos entre la Estación 1 y la 2, pero hoy, también, el Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Por primera vez, el tren alcanzó una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora hasta llegar a la localidad de Kennedy. Recorrido en el cual participó y estuvo presente el alcalde Carlos Fernando Galán, quien celebró la noticia y en video mostró cómo es la vista mientras se llega hasta el punto, que, según él, se puede caminar mientras está activo y son poco minutos de una estación a otra.

Cabe recordar que el viernes, 22 de mayo, fue la primera vez que el tren se movió sobre el viaducto, remolcado por un vehículo multipropósito entre el Patio Taller y la Estación 2. Posteriormente, los trenes se movilizaron entre el Patio Taller y la Estación 2 con tracción eléctrica, lo que permitió avanzar las con pruebas dinámicas en viaducto.



"Antes de que los trenes salgan al viaducto se deben realizar algunos ensayos previos. Se trata de una verificación de la infraestructura y de vía férrea con los vehículos multipropósito. Posteriormente se comprueba con el equipo de medición de gálibo que el tren pueda hacer su recorrido sin ningún inconveniente", explicaron desde la Alcaldía de Bogotá.