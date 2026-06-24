Ondas Metropolitanas del Metro: Bogotá define 13 zonas de desarrollo urbano alrededor de estaciones

El alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 229 de 2026, con el cual se ponen en marcha las denominadas Ondas Metropolitanas, una estrategia de planeación urbana que busca reorganizar el crecimiento de la capital en función del sistema de transporte masivo del metro de Bogotá, que se espera entre en funcionamiento a inicio del 2028.

La medida establece la delimitación de 13 Áreas de Integración Multimodal (AIM) y sus respectivos Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), ubicados alrededor de estaciones clave de la Línea 1 del Metro, entre ellas las estaciones 1 a 11, 15 y 16. Se espera que estas zonas sean focos de transformación urbana en un horizonte de 20 años.

El decreto, sustentado en el Plan de Ordenamiento Territorial, adopta además 26 planos oficiales que definen los perímetros de intervención. Con ello, se habilita la aplicación de un instrumento de planeación que permitiría intervenir de manera directa el entorno del sistema metroferroviario.

En la práctica, el modelo que plantea el decreto contempla la construcción de andenes ampliados y seguros, ciclovías, conexiones con otros sistemas de transporte como TransMilenio, y la promoción de desarrollos inmobiliarios que integren vivienda y actividad económica.



El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que el objetivo es consolidar una ciudad de proximidad, en la que los ciudadanos puedan acceder a servicios básicos y transporte en distancias cortas, bajo el concepto de la “ciudad de 5 minutos”.

Metro de Bogotá llegó a puerto de Cartagena Foto: AFP

Incentivos urbanísticos y gestión del suelo

El decreto también introduce cambios en la gestión del suelo urbano. Los proyectos que se desarrollen en estas áreas podrán acceder a incentivos urbanísticos, especialmente aquellos que involucren la totalidad de una manzana, y tendrán la posibilidad de tramitar licencias de construcción directamente ante las curadurías urbanas.

A cambio, los desarrolladores deberán realizar aportes asociados a la gestión del operador urbano, en este caso la Empresa Metro de Bogotá, que actuará como entidad encargada de la coordinación de estos procesos.

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Además, se establecen obligaciones urbanísticas relacionadas con la cesión de espacio público, el mejoramiento de la infraestructura de transporte y mecanismos de compensación económica que serán reinvertidos en el entorno del sistema metro.

Firmamos el decreto que pone en marcha las Ondas Metropolitanas, con las que le apostamos a que el Metro traiga desarrollo, renovación y mejor calidad de vida.



Hace más de 80 años, Bogotá soñó, por primera vez, con tener metro. Hoy no sólo estamos muy cerca de hacer, por fin,… pic.twitter.com/cwfq9BD4HM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 23, 2026

El decreto tiene una vigencia de 20 años y se articula con el modelo de ordenamiento territorial vigente. En palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, la estrategia representa la construcción de una nueva Bogotá alrededor del metro, donde el sistema no solo será un medio de transporte, sino el eje estructurante del desarrollo urbano de la ciudad.