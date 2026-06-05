Amplían plazo para pagar el impuesto vehicular con descuento del 10 % en Cundinamarca

En Colombia, las personas que cuentan con bienes inmuebles o vehículos deben hacer su aporte al Estado por medio de los impuestos y, por estos meses, las entidades encargadas están anunciando las fechas límite para hacer el pago de estos tributos.

El impuesto vehicular lo deben pagar los propietarios o poseedores de vehículos particulares, motocicletas (con cilindraje superior a 125cc) y vehículos de servicio público. Este pago anual financia proyectos de infraestructura vial, obras de movilidad y servicios públicos.

Por lo cual, el dinero recaudado por las autoridades gubernamentales funciona como una inversión directa en el territorio donde el vehículo está matriculado. En ese sentido, la Gobernación de Cundinamarca indicó que amplió el plazo máximo para pagar el impuesto vehicular con el 10 % de descuento.

Amplían plazo para pagar el impuesto vehicular con descuento del 10 %

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca amplió hasta el próximo 19 de junio el plazo para acceder al descuento del 10 % por pronto pago del impuesto sobre vehículos automotores correspondiente a 2026.

De acuerdo con la entidad, la decisión busca “facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria y reconocer la respuesta positiva de miles de contribuyentes que han venido realizando oportunamente el pago de sus impuestos, contribuyendo a la financiación de programas y proyectos para el desarrollo del departamento”.

Fechas clave para pagar el impuesto de vehículos en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.

El secretario de Hacienda, Luis Armando Rojas Quevedo, señaló que la ampliación de la fecha límite hará que más propietarios de vehículos matriculados en Cundinamarca accedan al beneficio económico y se ahorren un buen porcentaje de dinero que puede ser destinado a otros gastos.

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“Los recursos provenientes del impuesto vehicular financian inversiones en sectores como infraestructura, educación, salud y desarrollo social, impactando directamente la calidad de vida de los habitantes del departamento”, explica la Secretaría de Hacienda del departamento.

Por último, la entidad invitó a los contribuyentes que aún no han hecho el trámite a aprovechar esta ampliación de fecha y efectuar el pago antes del 19 de junio para acceder al descuento del 10 % por pronto pago.