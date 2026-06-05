Advierten riesgo para talleres y conductores por problemas de abastecimiento de autopartes

Asopartes advirtió que los bloqueos en la vía Buga-Buenaventura podrían afectar el abastecimiento de autopartes en Colombia, generar retrasos en la entrega de repuestos y aumentar la presión sobre talleres, distribuidores y empresas del sector automotor que dependen de mercancías importadas a través del principal puerto del Pacífico.

La alerta surge en medio de varios días de afectaciones sobre una de las principales rutas de comercio exterior de Colombia. De acuerdo con cifras citadas por el gremio, cada jornada de bloqueos paraliza cerca de 57.000 toneladas de carga y representa pérdidas cercanas a los 92 millones de dólares, impactando tanto importaciones como exportaciones.

¿Por qué preocupa el abastecimiento de autopartes en Colombia?

Según Asopartes, cerca del 90 % de los repuestos comercializados en el país son importados. Una parte importante de estos productos ingresa por el puerto de Buenaventura antes de ser distribuida hacia talleres, centros de servicio, comercializadores y empresas del sector automotor.

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, señaló que la situación no solo afecta las operaciones de comercio exterior, sino que también puede generar dificultades para acceder a componentes esenciales para el mantenimiento y reparación de vehículos.



“Lo que está ocurriendo en la vía a Buenaventura no solo afecta el comercio exterior. Estamos hablando de la posibilidad de que miles de talleres, distribuidores y empresas del sector motriz enfrenten dificultades para acceder a repuestos e insumos esenciales para mantener la movilidad del país. Cada día de interrupción aumenta la presión sobre los inventarios y los costos logísticos de toda la cadena”, afirmó el dirigente gremial.

Un 85 % de las autopartes en el país son importadas. Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

¿Qué consecuencias podría tener una prolongación de los bloqueos?

Aunque Asopartes indicó que actualmente no existen problemas generalizados de desabastecimiento, sí advirtió que una extensión de las afectaciones podría generar impactos en distintos niveles de la cadena de suministro.

Entre los riesgos identificados por el gremio se encuentran:



Retrasos en la llegada de repuestos importados.

Mayor presión sobre los inventarios disponibles.

Aumento de costos logísticos para distribuidores y empresas.

Demoras en procesos de mantenimiento y reparación de vehículos.

Dificultades para garantizar la disponibilidad de algunos componentes.

La preocupación también se presenta en un momento en que el sector continúa enfrentando desafíos relacionados con los costos de transporte, los tiempos de importación y las fluctuaciones cambiarias que afectan la actividad comercial.

El robo de autopartes en Colombia es una de las preocupaciones para Asopartes. Foto: SeguridadBOG

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¿Qué importancia tiene este corredor para el sector automotor?

Buenaventura es considerado el principal puerto de comercio exterior de Colombia y uno de los puntos de ingreso más importantes para mercancías procedentes de Asia y otros mercados internacionales.

Por esta terminal se movilizan diariamente miles de toneladas de productos destinados a sectores como el automotor, industrial, tecnológico, agrícola y de consumo masivo.

Para Asopartes, cualquier interrupción prolongada en esta ruta termina repercutiendo en toda la economía nacional debido a la dependencia de múltiples actividades productivas de las cadenas logísticas asociadas al puerto.

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“Cuando se interrumpe el flujo logístico en Buenaventura, el impacto termina llegando a toda la economía. Un repuesto que no llega a tiempo puede afectar la operación de una empresa de transporte, retrasar la reparación de un vehículo de carga o incrementar los costos para un consumidor. La logística es un componente fundamental de la productividad y no puede convertirse en una variable de incertidumbre permanente”, manifestó Pineda Osorio.

El gremio sostuvo que esta situación vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de las cadenas de abastecimiento frente a bloqueos en corredores estratégicos. Además, insistió en la necesidad de mantener condiciones que permitan garantizar el flujo de mercancías y la estabilidad de sectores que dependen de las importaciones para su operación diaria.