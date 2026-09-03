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Buscan a Juan Camilo Hernández, hombre de 30 años desaparecido en Fontibón, Bogotá

El hombre, de 30 años, salió de su vivienda en el barrio Las Brisas, en la localidad de Fontibón, y desde entonces sus familiares desconocen su paradero. La Policía Nacional pidió colaboración para obtener información que permita ubicarlo.

Buscan a Juan Camilo Hernández, hombre de 30 años desaparecido en Fontibón, Bogotá
Juan Camilo Hernández, desaparecido en Fontibón.
Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La preocupación aumenta en Bogotá por la desaparición de Juan Camilo Hernández Rocavista, un hombre de 30 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de agosto de 2026, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Las Brisas, en la localidad de Fontibón.

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De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional en el aviso de búsqueda, Juan Camilo salió de su residencia hacia la 1:30 de la tarde y, desde ese momento, sus familiares no han vuelto a tener información sobre su ubicación.

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Ante la incertidumbre, las autoridades y sus allegados hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier dato que pueda contribuir a establecer dónde se encuentra y permita avanzar en su búsqueda.

Buscan a Juan Camilo Hernández, hombre de 30 años desaparecido en Fontibón

El hombre mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura mediana y tez trigueña. Entre sus características físicas se encuentran sus ojos color café claro y cabello castaño claro.

Según la información suministrada en el reporte de persona desaparecida, al momento de salir de su vivienda Juan Camilo Hernández Rocavista vestía una camiseta color mostaza de cuello redondo, una chaqueta impermeable negra, jean de color azul y zapatos azules con suela blanca de la marca Reebok.

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Las autoridades buscan establecer qué ocurrió después de que el hombre salió de su residencia y esperan que posibles testigos o personas que hayan tenido contacto con él puedan aportar información relevante.

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La Policía Nacional habilitó canales de contacto para recibir información relacionada con el caso. Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Juan Camilo puede comunicarse al 305 768 4645 o escribir al correo electrónico Luis.gonzalez7653@correo.policia.gov.co.

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