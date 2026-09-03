Capturan ladrones en pleno atraco a estación de servicio en Bogotá: todo quedó en video

En video quedó registrado el momento exacto en el que dos criminales, que se movilizaban en motocicleta, acorralaron a un trabajador de una estación de servicio ubicada en el barrio Provenza de la localidad de Suba, al norte de Bogotá, lo amenazan con arma de fuego y lo obligan a entregar el dinero en efectivo del producido de la venta de gasolina.

Con lo que no contaban los criminales, dos hombres de de 33 y 34 años, es que en ese preciso momento uniformados del CAI Rincón realizaban labores de patrullaje por el sector y lograron ver todo lo que estaba pensando. En el momento en el que estaban despojando de sus pertenencias y del dinero al trabajador, los policías se desplazaron de inmediato hacia el lugar para intervenir.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar. Sin embargo, la reacción de los policías permitió detenerlos y hacer efectiva su captura. La del primer hombre en el sitio y la del otro, que intentó escapar, minutos después.

Durante la respectiva requisa, los uniformados encontraron en poder de los capturados un revólver con munición, además de un teléfono celular que habría sido hurtado momentos antes a la víctima. Por estos hechos, fueron capturados por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.



La Policía informó además que los dos hombres ya registraban anotaciones por hurto y daño en bien ajeno. Tras su captura, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso judicial correspondiente y determinar su responsabilidad.