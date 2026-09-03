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Hallan niña de cinco años caminando sola a medianoche en Bogotá: su mamá habría salido con una amiga

Ante esta situación, la niña habría salido de la vivienda y llegado hasta la calle en busca de ayuda.

Niña de cinco años que salió sola en Bogotá
Niña de cinco años que salió sola en Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Una niña fue encontrada llorando y caminando sola durante la madrugada por una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

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La menor estaba en pijama y, de acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, habría quedado sola en su vivienda después de que su madre saliera, aparentemente, a visitar a una amiga.

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El caso fue conocido luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de la menor en la vía pública. Una patrulla llegó al lugar y encontró a la niña en aparente estado de abandono.

La menor habría quedado sola en una habitación

Según explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía, las primeras verificaciones permitieron establecer que la niña habría permanecido sola en una habitación ubicada en el tercer piso de la vivienda.

La información recopilada por los uniformados señala que la madre habría salido del inmueble para encontrarse con una amiga, dejando a la menor sola.

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Ante esta situación, la niña habría salido de la vivienda y llegado hasta la calle en busca de ayuda. Fue allí donde la encontraron los policías, quienes se acercaron para protegerla y conocer las circunstancias en las que se encontraba.

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“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales.

Tras encontrarla, los uniformados la cobijaron y activaron la ruta de atención integral para menores de edad.

La Policía informó que la niña quedó a disposición de la autoridad administrativa competente, que deberá adelantar el procedimiento correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

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Por ahora, las autoridades realizan las verificaciones necesarias para establecer con precisión qué ocurrió antes de que la menor fuera encontrada sola en la calle y determinar las circunstancias en las que permaneció sin compañía durante la madrugada.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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