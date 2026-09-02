Manifestaciones en Bogotá hoy: TransMilenio reporta desvíos en varias rutas en Chapinero

Una manifestación que se registra en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, está generando afectaciones en el servicio de transporte público durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

Según informó TransMilenio a las 4:42 p. m., se trata de una protesta ajena a la operación del sistema, por lo que los buses zonales del SITP tuvieron que activar desvíos para evitar la zona y continuar con sus recorridos.

Siga el minuto a minuto de las manifestaciones de hoy:

Rutas duales toman los siguientes desvíos:



CM84: toman la calle 85, carrera 11 y calle 76 al occidente.

L81: Toman la calle 85 al oriente hasta la carrera séptima al sur.

D81: El desvío es sobre la carrera séptima al norte, toma la calle 60 al occidente hasta la caracas al norte.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que la manifestación se encuentra en la carrera 11 con calle 72, en Chapinero, lo cual está afectando la movilidad en el sector. El Grupo Guía y los Agentes Civiles de Tránsito se encuentran en el punto para agilizar el tráfico y gestionar los desvíos.



Asímismo, la entidad indicó a los conductores que, como ruta alterna, se recomienda tomar la carrera 7.