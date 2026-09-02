Contraloría Distrital alerta presuntas afectaciones al patrimonio público en más de 1.000 millones

La gestión de los recursos públicos destinados a vivienda e infraestructura en Bogotá quedó bajo observación de la Contraloría Distrital. Una auditoría financiera realizada a la Secretaría Distrital del Hábitat encontró 12 hallazgos administrativos, nueve con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia fiscal, relacionados con situaciones que en conjunto representarían afectaciones al patrimonio público por más de 1.000 millones de pesos.

El caso que concentra el mayor monto se presentó en el barrio Los Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí fueron intervenidos cuatro segmentos viales y espacios públicos, pero los trabajos no llegaron a cumplir el objetivo previsto. La situación llevó a que la intervención fuera objeto de una segunda contratación, después de que un primer contrato suscrito en 2021 no lograra culminar las obras.

Obras en Bogotá Foto: IDU

La nueva contratación se realizó en 2023 con la intención de completar los trabajos pendientes. No obstante, tampoco se obtuvo el resultado esperado. Según la Contraloría, entre los dos contratos se realizaron pagos por más de 977 millones de pesos, mientras continuaban pendientes algunos frentes de obra y persistían condiciones que impedían considerar cumplida la finalidad de la intervención.

La directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, Steffi Rosbenisa Acevedo Sánchez, señaló que el impacto de esta situación trasciende el valor de los recursos desembolsados y alcanza directamente a los habitantes del sector. “Más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional”.



El segundo hallazgo fiscal corresponde a recursos destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares de comunidades Emberá. Aunque una parte importante del dinero fue reintegrada a la Tesorería Distrital luego de la liquidación del convenio, quedó un saldo superior a 30 millones de pesos pendiente de recuperación. De acuerdo con el organismo de control, el retorno de este dinero depende actualmente de acciones judiciales.

La situación implica que esos recursos no pueden ser utilizados de manera inmediata para atender otras necesidades de la ciudad mientras avanza el proceso para recuperar el dinero. Así, los dos casos señalados por la Contraloría Distrital tienen una característica en común y es que los recursos públicos que fueron destinados a atender las necesidades de la ciudadanía no han producido completamente el resultado esperado.

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Los hallazgos hacen parte de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados sobre la vigencia 2025 realizada a la Secretaría Distrital del Hábitat. La Contraloría Distrital precisó que los resultados del ejercicio buscan establecer las responsabilidades y fortalecer el seguimiento a la administración de los recursos públicos.

El organismo de control reiteró que su labor también está orientada a verificar que las inversiones del Distrito se traduzcan en obras terminadas, servicios efectivos y beneficios reales para la ciudadanía.