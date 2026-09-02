A la cárcel criminales del ‘Antitren’, peligrosos extorsionistas en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, esta estructura, derivada del ‘Tren de Aragua’, se dedica al homicidio y la extorsión en diferentes sectores de Bogotá desde 2024. Su principal fuente de ingresos sería la presión a comerciantes mediante amenazas directas.

Los delincuentes entregaban panfletos intimidatorios y enviaban mensajes por WhatsApp para exigir entre $15 y $20 millones a los propietarios de establecimientos del barrio Unir. A quienes se negaban a pagar, los atacaban con armas de fuego e incluso uno de los casos más recientes ocurrió contra una vidriería cuya fachada fue impactada con varios disparos durante la noche.

Entre los capturados están alias ‘Javi’, señalado como coordinador de la organización en Engativá, y alias ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes presuntamente se encargaban de repartir los panfletos y ejecutar las intimidaciones. Durante el operativo fueron incautados una granada, un celular y panfletos alusivos a la estructura criminal.

Las autoridades establecieron que al menos cinco comerciantes habrían sido víctimas de esta organización y que con el operativo se afectó una renta criminal estimada en más de $20 millones mensuales.



Los tres hombres fueron judicializados por extorsión y delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido y explosivos. Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario.