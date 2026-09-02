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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel criminales del ‘Antitren’, peligrosos extorsionistas en Bogotá

A la cárcel criminales del ‘Antitren’, peligrosos extorsionistas en Bogotá

Tres ciudadanos venezolanos, señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘El Hampa’ o ‘Antitren’, fueron enviados a prisión luego de ser capturados en flagrancia por el Gaula de la Policía en la localidad de Engativá.

A la cárcel criminales del ‘Antitren’, peligrosos extorsionistas en Bogotá.
A la cárcel criminales del ‘Antitren’, peligrosos extorsionistas en Bogotá. Foto cortesía.
Por: Felipe García
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Actualizado: 2 de sept, 2026

De acuerdo con la investigación, esta estructura, derivada del ‘Tren de Aragua’, se dedica al homicidio y la extorsión en diferentes sectores de Bogotá desde 2024. Su principal fuente de ingresos sería la presión a comerciantes mediante amenazas directas.

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Los delincuentes entregaban panfletos intimidatorios y enviaban mensajes por WhatsApp para exigir entre $15 y $20 millones a los propietarios de establecimientos del barrio Unir. A quienes se negaban a pagar, los atacaban con armas de fuego e incluso uno de los casos más recientes ocurrió contra una vidriería cuya fachada fue impactada con varios disparos durante la noche.

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Entre los capturados están alias ‘Javi’, señalado como coordinador de la organización en Engativá, y alias ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes presuntamente se encargaban de repartir los panfletos y ejecutar las intimidaciones. Durante el operativo fueron incautados una granada, un celular y panfletos alusivos a la estructura criminal.

Las autoridades establecieron que al menos cinco comerciantes habrían sido víctimas de esta organización y que con el operativo se afectó una renta criminal estimada en más de $20 millones mensuales.

Los tres hombres fueron judicializados por extorsión y delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido y explosivos. Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario.

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