Hombre se lanzó de TransMilenio en pleno movimiento y todo quedó en video: forzó las puertas

A través de redes sociales se viralizó un nuevo hecho de preocupación en TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá, donde un hombre se lanzó de uno de los articulados cuando este estaba en moviemiento.

En la grabación se observa un momento de tensión protagonizado por un hombre en condición de calle, quien permanece junto a una de las puertas de un articulado mientras el vehículo continúa su recorrido por Bogotá.

La escena resulta especialmente riesgosa porque el hombre queda expuesto a la vía mientras el bus se encuentra en movimiento. Durante varios segundos, el sujeto aparece manipulando la puerta y sosteniendo un objeto que sería un palo, con el que golpea los vidrios ubicados en esa zona del vehículo.

Increíble lo que está pasando en @TransMilenio con los habitantes de calle. Me imagino que tuvo que haber forzado las puertas para lanzarse y con el bus en movimiento.



La ayuda social no puede significar permisividad con este tipo de acciones. Exigimos articulación entre la… pic.twitter.com/n9hlvQYYFM — Tata Hernández (@TataHernandezU) September 2, 2026

El registro también permite escuchar al hombre mientras le solicita al conductor que detenga el articulado. Su intención, aparentemente, era abandonar el bus en ese momento, pese a que el vehículo no se encontraba detenido en una estación ni en un punto autorizado para el descenso de pasajeros.



Las imágenes generaron preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron cómo fue posible que una de las puertas del articulado permaneciera abierta durante el recorrido.

Precisamente, uno de los aspectos que deberá ser esclarecido está relacionado con el mecanismo utilizado para abrirla. Los buses del sistema cuentan con dispositivos de seguridad diseñados para evitar que las puertas sean abiertas durante la marcha. Por esta razón, entre las hipótesis que surgieron está la posibilidad de que el mecanismo de emergencia haya sido accionado o que la puerta haya sido manipulada de manera indebida.

Publicidad

El caso también despertó un llamado de atención hacia las autoridades encargadas de atender a las personas que viven en las calles. La concejal de Bogotá Tata Hernández se pronunció sobre las imágenes y pidió que diferentes entidades trabajen de manera conjunta para abordar este tipo de situaciones.

“La ayuda social no puede significar permisividad con este tipo de acciones. Exigimos articulación entre la Secretaría de @integracionbta y la @PoliciaBogota para devolverle el orden a la ciudad”, manifestó Hernández en una publicación realizada en X.

Por ahora, el video se ha convertido en el principal elemento conocido sobre el episodio. La grabación deja en evidencia una situación de alto riesgo que pudo terminar en un accidente y plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de seguridad de los articulados y la respuesta que debe darse ante casos similares.