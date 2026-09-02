Capturan en El Dorado a ‘Bam Bam’, señalado de planear asesinato de empresario arrocero en Bogotá

La Policía, a través la Sijín e Inteligencia, capturó en las últimas horas a alias ‘Bam Bam’ o ‘Tatán’, señalado como el segundo cabecilla de la estructura criminal que planeó y ejecutó el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta en el norte de Bogotá.

La captura se produjo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que los investigadores establecieran que el señalado delincuente pretendía salir del país con destino a Lima, Perú. La detención se materializó mediante orden judicial.

Según la Policía, ‘Bam Bam’ sería uno de los hombres que tuvo un papel clave dentro del grupo delincuencial responsable del atentado contra Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero. El empresario fue asesinado cuando salía de un gimnasio ubicado en inmediaciones de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá. En el mismo hecho también murió su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La investigación también estableció que alias ‘Bam Bam’ registra varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de hurto, información que hace parte de los antecedentes conocidos por las autoridades.



Con esta captura, la Policía y la Fiscalía avanzan en el esclarecimiento del crimen del empresario y su escolta y buscan determinar el nivel de responsabilidad de los demás integrantes de la organización que habría participado en la planeación y ejecución del ataque.

Alias ‘Bam Bam’ o ‘Tatán’ será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica y deberá determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos que se le atribuyen.