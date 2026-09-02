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Ladrones de carros han intentado robar a comerciante 4 veces en Bogotá: siempre los saca corriendo

Cuando descendió del vehículo, tres hombres lo abordaron y lo amenazaron con armas de fuego.

Intento de robo de carro a comerciante en Castilla, Bogotá
Intento de robo de carro a comerciante en Castilla, Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Entrar a su casa se convirtió nuevamente en un momento de riesgo para un comerciante del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, quien asegura que delincuentes han intentado robarle sus vehículos en cuatro oportunidades. En el último caso, los ladrones lo encañonaron cuando llegaba en una camioneta y terminó con una lesión en uno de sus brazos.

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El hombre relató que los hechos han ocurrido con un patrón similar. Según su testimonio, en dos ocasiones los delincuentes han intentado apoderarse de camionetas y en otras dos oportunidades de un camión, pero hasta ahora ninguno de los vehículos ha sido hurtado.

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El último intento ocurrió cuando el comerciante ingresaba a su vivienda en una camioneta Toyota Hilux. Antes de bajarse, aseguró que revisó los alrededores para descartar la presencia de personas sospechosas.

Sin embargo, cuando descendió del vehículo, tres hombres lo abordaron y lo amenazaron con armas de fuego.

De acuerdo con su relato, los delincuentes inicialmente pretendían llevarse la camioneta y le exigieron las llaves. El comerciante se resistió y se produjo un forcejeo.

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“Como no le quise entregar la llave y los forcejeé un poco, entonces me quitaron fue la cadena y un bolso que traía”, contó.

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Durante el enfrentamiento, el hombre también intentó golpear o romper el vidrio del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, situación en la que resultó lesionado en uno de sus brazos.

La situación cambió cuando la esposa del comerciante salió de la vivienda y comenzó a pedir ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos del sector, quienes salieron a la calle.

Ante la presencia de la comunidad, los delincuentes abandonaron el lugar y huyeron en el vehículo en el que se movilizaban.

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Las cámaras de seguridad del sector registraron parte del hecho y las imágenes fueron entregadas a las autoridades para intentar establecer la identidad de los responsables.

La Policía adelanta la revisión de los videos y la recopilación de información para determinar si los mismos hombres estarían relacionados con los anteriores intentos de hurto denunciados por el comerciante.

Por ahora, no se reportan capturas relacionadas con este caso.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto:

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