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Video: ladrón que intentó robar en TransMilenio fue castigado a 'correazos' en plena calle

El hombre intentaba robar un celular y fue atrapado por personas que pasaban en ese momento al lado del articulado, quienes decidieron castigarlo mientras colgaba de la ventana.

Ladrón que intentó robar en TransMilenio fue castigado a 'correazos'.jpg
Ladrón que intentó robar en TransMilenio fue castigado a 'correazos' //
Foto: X @PasaenBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Un hecho insólito quedó registrado en video en Bogotá. Un presunto ladrón intentó robarle el celular a un pasajero de TransMilenio cerca de la estación Quiroga, en el sur de la ciudad, pero terminó siendo retenido por varios ciudadanos, quienes lo golpearon con correas mientras permanecía colgado de una de las ventanas del articulado.

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El hecho ocurrió durante la noche del martes 18 de agosto. Según se observa en el video, el hombre habría aprovechado la detención del bus en un semáforo para sujetarse de una ventana e intentar quitarle el teléfono a un pasajero que lo estaba utilizando. Al parecer, habría contado con la ayuda de un cómplice.

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Sin embargo, la situación fue advertida por varias personas. Ante la presencia de los ciudadanos, el supuesto cómplice escapó, mientras el hombre quedó colgado de la ventana del articulado. En ese momento, algunos usuarios intervinieron y lo golpearon con una correa hasta que llegaron las autoridades.

Tras la llegada de la Policía, el sujeto, según testigos, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Molinos. Allí, la víctima habría realizado el reconocimiento correspondiente para avanzar en el proceso judicial y dejar el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los usuarios por la inseguridad en el sistema de transporte público de Bogotá. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, durante 2026 se han reportado más de 6.000 casos de hurto en el transporte público de la capital.

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El video generó diferentes reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la intervención de los ciudadanos y celebraron que el presunto delincuente fuera retenido, otros cuestionaron el uso de la violencia y señalaron que este tipo de situaciones deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, el caso se hizo viral y generó cientos de reacciones.

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