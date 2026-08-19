Hombre agredió con arma blanca a policía al interior de un CAI en el sur de Bogotá

Un agente de la Policía Nacional fue atacado este miércoles por un ciudadano que lo agredió por la espalda con un arma blanca mientras se encontraba de servicio al interior de un CAI ubicado en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, el policía fue sorprendido por el hombre, quien lo atacó en varias ocasiones. Ante la agresión y con el propósito de proteger su vida e integridad, el uniformado habría utilizado su arma de dotación, en el marco de la legítima defensa, y neutralizó al presunto agresor.

De hecho, en la cámara de seguridad se puede evidenciar cómo el policía estaba sentado viendo el computador cuando, de un momento a otro, el hombre ingresó y atacó al agente de manera sorpresiva, específicamente en la zona de su cuello.

El policía, al resultar lesionado como consecuencia del ataque, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, la información oficial no entrega detalles adicionales sobre la gravedad de las heridas.



#ATENCIÓN. Auxiliar de información adscrito al CAI Galán, loc/Pte Aranda en Bogotá, fue agredido con arma blanca por un sujeto que ingresó al cubículo sin mediar palabra. El uniformado reaccionó y neutralizó con su arma de dotación tras un forcejeo en la parte externa del puesto. pic.twitter.com/5kjwlviei8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 19, 2026

En imágenes conocidas se puede ver que el agente resultó con lesiones cerca a su oreja izquierda y en la cabeza, por lo que se evidenció sangre en esas zonas.

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La Policía Nacional informó que adelantará las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar lo sucedido al interior de las instalaciones policiales.