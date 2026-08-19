En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hombre agredió con arma blanca a policía al interior de un CAI en el sur de Bogotá

Hombre agredió con arma blanca a policía al interior de un CAI en el sur de Bogotá

En la cámara de seguridad del CAI quedó evidenciado el momento de la agresión y cómo el policía sacó su arma de dotación para defenderse.

Atacan a policía en CAI Galán en Bogotá
Atacan a policía en CAI Galán en Bogotá
Foto: captura de video - Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Un agente de la Policía Nacional fue atacado este miércoles por un ciudadano que lo agredió por la espalda con un arma blanca mientras se encontraba de servicio al interior de un CAI ubicado en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información oficial, el policía fue sorprendido por el hombre, quien lo atacó en varias ocasiones. Ante la agresión y con el propósito de proteger su vida e integridad, el uniformado habría utilizado su arma de dotación, en el marco de la legítima defensa, y neutralizó al presunto agresor.

Últimas noticias

Hospital San Juan de Dios en Bogotá
Bogotá

Procuraduría pide suspender licitación de $292.914 millones para obras del Hospital San Juan de Dios

Integrantes de la banda ‘Lucifer’ capturados.
Bogotá

Operativo sorpresa en pleno centro de Bogotá deja cinco criminales de la banda ‘Lucifer’ capturados

De hecho, en la cámara de seguridad se puede evidenciar cómo el policía estaba sentado viendo el computador cuando, de un momento a otro, el hombre ingresó y atacó al agente de manera sorpresiva, específicamente en la zona de su cuello.

El policía, al resultar lesionado como consecuencia del ataque, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, la información oficial no entrega detalles adicionales sobre la gravedad de las heridas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En imágenes conocidas se puede ver que el agente resultó con lesiones cerca a su oreja izquierda y en la cabeza, por lo que se evidenció sangre en esas zonas.

Publicidad

La Policía Nacional informó que adelantará las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar lo sucedido al interior de las instalaciones policiales.

Relacionados

Policía Nacional

Inseguridad en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad