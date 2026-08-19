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Operativo sorpresa en pleno centro de Bogotá deja cinco criminales de la banda ‘Lucifer’ capturados

Más de 300 uniformados intervinieron 10 ‘pagadiarios’ en el barrio La Favorita. Dos de los inmuebles tenían medidas de extinción de dominio desde 2018 y, según la Policía, continuaban siendo utilizados para vender drogas.

Integrantes de la banda ‘Lucifer’ capturados.
Integrantes de la banda ‘Lucifer’ capturados. Foto cortesía.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Un operativo de la Policía permitió afectar la estructura delictiva conocida como ‘Lucifer’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

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La intervención contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades, quienes adelantaron procedimientos simultáneos en 10 establecimientos conocidos como ‘pagadiarios’, utilizados, según las autoridades, para actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.

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Durante el operativo fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Lucifer’. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Inmuebles intervenidos en operativo contra la banda ‘Lucifer’ en Bogotá.
Inmuebles intervenidos en operativo contra la banda ‘Lucifer’ en Bogotá. Foto cortesía.

Entre los capturados se encuentran alias ‘La Negra’, quien, según la investigación, cumpliría funciones como administradora de la estructura, y alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, señalados como expendedores de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con la Policía, la organización criminal obtenía rentas cercanas a los $5 millones diarios producto de la comercialización de drogas. Durante los procedimientos fueron incautadas 1.300 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína.

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Además, las autoridades encontraron más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

Material incautado a la banda ‘Lucifer’.
Material incautado a la banda ‘Lucifer’. Foto cortesía.

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Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que dos de los inmuebles intervenidos tenían medidas vigentes de extinción de dominio desde 2018. A pesar de esta medida, según la Policía, los predios continuaban siendo utilizados como puntos para el expendio de estupefacientes.

Las autoridades también señalaron que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.

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