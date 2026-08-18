En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / TransMilenio inaugura extensión en las Américas: estas son las nuevas estaciones

TransMilenio inaugura extensión en las Américas: estas son las nuevas estaciones

TransMilenio amplió la troncal Américas con nuevas estaciones y buses eléctricos que conectarán sectores del suroccidente de Bogotá.

transmilenio.jpg
TransMilenio en Bogotá.
Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La movilidad en el suroccidente de Bogotá recibió una noticia luego de que se confirmara la puesta en servicio de la extensión de la troncal Américas sobre la Av. Ciudad de Cali. La obra incorpora nuevas estaciones y modifica algunos recorridos para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La ampliación busca brindarle a la operación tres estaciones adicionales que conectan Bosa y Kennedy con otros puntos de la capital. Adicionalmente, el sistema comenzó a incorporar buses articulados eléctricos duales.

Últimas noticias

Así quedaría la autopista Norte de Bogotá
Bogotá

Así quedará la autopista Norte de Bogotá tras destrabar su licencia ambiental

Colapso en Portal Américas TransMilenio
Bogotá

Portal Américas de TransMilenio, totalmente colapsado: reportan demoras en buses este martes

Según lo revelado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, estos vehículos tienen características que permiten su operación en diferentes corredores. En total, se contempla la integración de 50 buses de tipo eléctrico al sistema de transporte público de Bogotá.

TransMilenio
TransMilenio
Foto: TransMilenio

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cuáles son las nuevas estaciones de TransMilenio?

Publicidad

La extensión de la troncal Américas incorpora tres estaciones sobre el corredor de la Av. Ciudad de Cali:

  • Tibanica - Primavera.
  • Los Laureles.
  • Islandia.

Con la ampliación también cambió la identificación de varios servicios que circulan por dicho sector. Las nuevas rutas se identificarán con la letra Z y buscan ofrecer recorridos directos entre diferentes zonas del suroccidente de la capital.

De hecho, una de las principales novedades será la ruta F63 – Z63, que conectará Bosa/Tibanica, Pradera y Plaza Central. El recorrido incluye así las tres nuevas estaciones con otros puntos como Banderas.

¿Qué rutas cambiaron con la extensión de Américas?

Publicidad

La ruta A61 – F61 amplió su recorrido desde el Portal Américas hasta Tibanica - Primavera, mientras que su servicio de retorno pasó a identificarse como Z61. El trayecto también incorpora paradas como Distrito Grafiti y Ricaurte.

Por su parte, la C19 – F19 extendió su recorrido hasta Portal Américas y agregó paradas como Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57. Los horarios de este servicio se mantienen entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

¿Cómo funcionarán los nuevos buses eléctricos?

La extensión no solamente trae una expansión en el servicio, sino también la incorporación progresiva de 50 buses articulados eléctricos de tipología dual. TransMilenio los describe como vehículos únicos en el mundo por sus características operativas.

Estos nuevos buses no solo buscan dar un alivio al medio ambiente, sino que también acompañarán el crecimiento de la infraestructura y prestarán servicio en los corredores de la ampliación. Ante ello, las autoridades recomiendan mantener la tarjeta TuLlave y siempre consultar TransMiApp para conocer de antemano los recorridos.

Relacionados

Transmilenio

Portal de las Américas

Publicidad

Publicidad

Publicidad