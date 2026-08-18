TransMilenio inaugura extensión en las Américas: estas son las nuevas estaciones

La movilidad en el suroccidente de Bogotá recibió una noticia luego de que se confirmara la puesta en servicio de la extensión de la troncal Américas sobre la Av. Ciudad de Cali. La obra incorpora nuevas estaciones y modifica algunos recorridos para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

La ampliación busca brindarle a la operación tres estaciones adicionales que conectan Bosa y Kennedy con otros puntos de la capital. Adicionalmente, el sistema comenzó a incorporar buses articulados eléctricos duales.

Según lo revelado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, estos vehículos tienen características que permiten su operación en diferentes corredores. En total, se contempla la integración de 50 buses de tipo eléctrico al sistema de transporte público de Bogotá.

TransMilenio Foto: TransMilenio

¿Cuáles son las nuevas estaciones de TransMilenio?

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La extensión de la troncal Américas incorpora tres estaciones sobre el corredor de la Av. Ciudad de Cali:



Tibanica - Primavera.

Los Laureles.

Islandia.

Con la ampliación también cambió la identificación de varios servicios que circulan por dicho sector. Las nuevas rutas se identificarán con la letra Z y buscan ofrecer recorridos directos entre diferentes zonas del suroccidente de la capital.

De hecho, una de las principales novedades será la ruta F63 – Z63, que conectará Bosa/Tibanica, Pradera y Plaza Central. El recorrido incluye así las tres nuevas estaciones con otros puntos como Banderas.

¿Qué rutas cambiaron con la extensión de Américas?

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La ruta A61 – F61 amplió su recorrido desde el Portal Américas hasta Tibanica - Primavera, mientras que su servicio de retorno pasó a identificarse como Z61. El trayecto también incorpora paradas como Distrito Grafiti y Ricaurte.

Por su parte, la C19 – F19 extendió su recorrido hasta Portal Américas y agregó paradas como Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57. Los horarios de este servicio se mantienen entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

Hoy el Sistema crece. 🚍⚡💛



En este momento arranca la operación de las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia en la Troncal Avenida Ciudad de Cali. 2,85 kilómetros de nueva infraestructura troncal que beneficiarán a cerca de 3.000 usuarios en hora pico y… pic.twitter.com/WFnDyt0wct — TransMilenio (@TransMilenio) August 17, 2026

¿Cómo funcionarán los nuevos buses eléctricos?

La extensión no solamente trae una expansión en el servicio, sino también la incorporación progresiva de 50 buses articulados eléctricos de tipología dual. TransMilenio los describe como vehículos únicos en el mundo por sus características operativas.

Estos nuevos buses no solo buscan dar un alivio al medio ambiente, sino que también acompañarán el crecimiento de la infraestructura y prestarán servicio en los corredores de la ampliación. Ante ello, las autoridades recomiendan mantener la tarjeta TuLlave y siempre consultar TransMiApp para conocer de antemano los recorridos.