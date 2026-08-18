Así quedará la autopista Norte de Bogotá tras destrabar su licencia ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó el inicio de las actividades preliminares y constructivas del proyecto Accesos Norte Fase 2. La decisión, confirmada por el nuevo director general de la entidad, Sergio Arturo Piñeros, en Mañanas Blu, permitirá ampliar y mejorar la autopista norte entre las calles 191 y 245 en el norte de Bogotá.

El megaproyecto, que abarca una longitud aproximada de 17,9 kilómetros, busca transformar de manera radical el tránsito en la salida hacia Cundinamarca. La vía pasará de su infraestructura actual a tener una configuración de seis carriles por sentido, lo que incluye la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para el sistema Transmilenio entre las calles 190 y 235.

"Ese es el diseño que fue aprobado en la licencia ambiental, que tiene obviamente una ampliación de carriles en ambos sentidos a seis carriles", afirmó Piñeros.

Autopista Norte

El aval técnico, formalizado mediante la resolución 002188 de 2026 del pasado 14 de agosto, habilita las intervenciones en las unidades funcionales 1 a 5. El concesionario Ruta Bogotá Norte SAS logró acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas por la autoridad ambiental, en especial sobre la conectividad entre los humedales Torca y Guaymaral.



Para proteger el ecosistema y mitigar el riesgo de empozamientos, las obras incluirán la elevación de la rasante en tramos específicos de la vía. Piñeros resaltó que las medidas temporales garantizan que "durante la construcción la situación de inundación no se agrava", combinando sifones y estructuras 'box culvert' para asegurar el paso de agua incluso en épocas de sequía.

El funcionario sostuvo que estas modelaciones técnicas permitirán mantener una lámina de agua adecuada para la fauna local. "Se garantiza que haya una conectividad también en época de estiaje que permita una conexión ecosistémica entre los dos humedales", explicó Sergio Arturo Piñeros.

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La infraestructura proyectada también comprende carriles de adelantamiento en estaciones de transporte masivo, andenes y ciclorrutas a ambos lados de la vía, retornos a desnivel en las calles 235 y 242, y los diseños para la intersección de la calle 201. Las obras ejecutadas por el concesionario prevén la entrega final del corredor en un plazo menor a cuatro años.