Accidente en obra del Metro de Bogotá deja un trabajador muerto en la Estación 8

David Gordillo, trabajador de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, murió este lunes 17 de agosto luego de sufrir un accidente durante las labores de construcción en la Estación 8, confirmó la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Gordillo se desempeñaba como soldador y hacía parte del proyecto desde noviembre de 2025. La Empresa Metro de Bogotá lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y demás personas cercanas.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente todavía no han sido establecidas. La EMB informó que colaborará con las autoridades y con las entidades encargadas de determinar las causas y las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Por ahora, la información oficial no establece qué situación específica provocó el accidente durante las actividades desarrolladas en la Estación 8. La investigación deberá establecer lo ocurrido y determinar si existieron factores que incidieran en el hecho.



Después del accidente, la Empresa Metro de Bogotá solicitó al concesionario Metro Línea 1 fortalecer los protocolos destinados a proteger a los trabajadores que participan en la construcción del sistema.

La entidad reiteró que las actividades de la obra deben ejecutarse bajo los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos para este tipo de trabajos.

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Además, la EMB anunció que, con el acompañamiento de la interventoría, hará seguimiento a las medidas que adopte el concesionario para reforzar la prevención y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

El accidente ocurrió en medio de la construcción de la Línea 1

El fallecimiento de Gordillo se produjo mientras continúan los trabajos de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en la capital.

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La Estación 8 hace parte del trazado en construcción y se encuentra entre los frentes de trabajo del proyecto. La investigación sobre el accidente determinará las condiciones específicas en las que se desarrollaban las labores cuando ocurrió el hecho.

La Empresa Metro de Bogotá señaló que la protección de quienes trabajan en el proyecto constituye una prioridad y que mantendrá el seguimiento a las acciones implementadas para fortalecer las condiciones de seguridad en las obras.