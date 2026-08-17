Centro de acopio en Bogotá no recibirán más ayuda humanitaria: esta es la razón

Luego del terremoto de 7.4 en el Chocó, la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja habilitarán diversos centros de acopio que durante toda la semana recibieron miles de donaciones para enviar ayudas humanitarias a las zonas afectadas por la emergencia, sin embargo, en redes sociales confirmaron que no recibirán más ya que empieza la fase dos de las ayudas.

"La solidaridad de la gente en Bogotá ha sido maravillosa. Somos una nevera... pero una nevera generosa, llena y siempre lista a ayudar. A esta hora, superamos las 1.800 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde nuestra ciudad a las zonas más afectadas por el terremoto", informó el alcalde.

Actualización | Más de 1.174 toneladas de ayudas han salido de Bogotá con destino a los lugares más afectados por el terremoto.



Esto se suma a las más de 900 unidades de sangre, los equipos de ingenieros para evaluar estructuras y los funcionarios del Acueducto para trabajar en… pic.twitter.com/JthyZTmMEJ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 16, 2026

Sin embargo, el mandatario enfatizó que desde este martes comienza la fase dos la cual será enfocada en la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. Por ende, pronto se habilitarán nuevos canales para que la ciudadanía puedan poner su ayuda en ese momento, pero los centros de acopio dejan de recibir ayudas humanitarias.

"A partir de mañana, entramos en una nueva etapa, enfocada principalmente en apoyar la reconstrucción. El punto de acopio del El Campín recibirá donaciones sólo hasta hoy, y el Palacio de los Deportes hasta mañana. A quienes puedan seguir ayudando, les pedimos hacerlo a través de la Cruz Roja. El esfuerzo no acaba acá: la reconstrucción apenas comienza y Bogotá va a apoyarla decididamente y dispondrá de todas las capacidades de las que legalmente pueda disponer en frentes como la vivienda, el patrimonio cultural y las redes de servicios públicos", puntualizó.



Sin embargo, otros centros de acopio seguirán funcionando por el momento y, pronto, se dará más información de cómo se podrá ayudar en estas zonas al igual que en el departamento del Tolima, afectado por los incendios.

Foto: AFP

Lista de centros de acopio en Bogotá