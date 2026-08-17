Nuevos cierres en la Carrera Séptima de Bogotá por obras: así serán los desvíos

Desde el próximo viernes, 21 de agosto, estará cerrado un carril por sentido en la Carrera Séptima, entre las calles 102 y 116, debido a las obras del Corredor Carrera Séptima. La medida regirá las 24 horas del día y se extenderá por aproximadamente 12 meses, mientras avanza la construcción de este corredor vial en el norte de la capital.

Pese al cierre parcial, la vía mantendrá dos carriles de circulación por sentido durante toda la ejecución de las obras. Los giros a la izquierda en las calles 112 y 109, para quienes van en sentido norte-sur, seguirán habilitados. Lo mismo ocurrirá con el giro a la izquierda hacia la calle 116, en dirección occidente, para quienes circulan en sentido sur-norte.

Para los conductores particulares que prefieran evitar el sector, la Secretaría de Movilidad recomendó dos rutas alternas. En sentido norte-sur, tomar la Avenida Calle 127 hacia el occidente y retomar la Carrera Séptima por la Calle 94 hacia el oriente. En sentido sur-norte, tomar la Calle 94 hacia el occidente y retomar por la Avenida Carrera 9 hacia el norte.

Por otro lado, varios paraderos del Sistema TransMilenio ubicados sobre la Carrera Séptima serán reubicados o unificados en puntos provisionales durante las obras. Entre los cambios más relevantes están el traslado de los paraderos 113B01 y 113A01, que se ubicarán 70 metros al norte de la calle 102, y la unificación de los paraderos BD-052A y BD-053A en un nuevo punto sobre el separador lateral oriental de la vía, cerca de la calle 109.



TransMilenio recomendó a los usuarios mantener recargada la tarjeta TuLlave con anterioridad, planificar sus viajes a través de la aplicación TransMiApp y seguir el canal oficial de WhatsApp para conocer información del servicio en tiempo real. Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a peatones, ciclistas, conductores y usuarios del transporte público a atender la señalización de obra y las indicaciones del personal en vía, así como a transitar con precaución por el sector.