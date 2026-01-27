¿Cuándo estará listo el Corredor Verde de la Carrera Séptima en Bogotá?

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las obras del Corredor Verde de la Carrera Séptima comenzarán en febrero de 2026. En entrevista con Mañanas Blu, explicó que el proyecto ya superó la etapa de preconstrucción y entrará en fase de ejecución pese a los retos contractuales y logísticos.

“La etapa de preconstrucción ya terminó, y es necesario iniciar la construcción”, señaló Galán, quien recordó que la administración distrital recibió este contrato adjudicado desde 2023. El proyecto, que sustituye la antigua denominación de Corredor de la Séptima, busca transformar integralmente una de las vías más transitadas y simbólicas de la capital.

El alcalde precisó que el corredor se desarrollará en tres tramos: de la calle 99 a la 127, de la 127 a la 183 y de la 183 a la 200. “El primer tramo arranca en febrero y el segundo, entre la 127 y la 183, arranca en marzo”, dijo Galán.



Fechas de entrega y posible reducción del cronograma

Según el cronograma actual, las obras del grupo 1 y el grupo 3 tendrían una duración de tres años y finalizarían en 2029, mientras que el grupo 2, por su complejidad técnica, podría extenderse hasta 2031. Sin embargo, el mandatario aseguró que el Distrito evalúa opciones para acortar los tiempos.

“Estamos trabajando para ver si logramos reducir la ejecución y dejar toda la obra terminada alrededor de 2029”, explicó el alcalde. Para lograrlo, su administración estudia el uso de tecnología ‘pipe jacking’, que permite instalar redes subterráneas sin abrir zanjas en la vía.



Esta técnica, empleada actualmente en las obras de la Avenida 68, podría evitar cierres prolongados y disminuir el impacto sobre el tráfico. “Si conseguimos los recursos, podríamos acelerar la obra hasta en dos años”, afirmó Galán, aunque reconoció que el costo adicional de la tecnología superaría los 250 mil millones de pesos.

Corredor Verde IDU

Una obra compleja, pero con alto impacto en movilidad

El Corredor Verde de la Séptima tiene un valor estimado de 1,8 billones de pesos y forma parte de los principales proyectos de movilidad sostenible de la capital. La obra contempla carriles exclusivos para TransMilenio, ciclorutas de más de 11 kilómetros y una renovación integral del espacio público.

El alcalde destacó que el nuevo corredor reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. “Hoy un viaje entre la calle 200 y la 100 toma unos 65 minutos; con el proyecto bajará a 25 minutos para usuarios del transporte público”, explicó.

En cuanto a los usuarios de bicicleta, el tiempo de recorrido disminuiría de 55 a 35 minutos, gracias a una ciclorruta continua y segura. Asimismo, se habilitarán dos carriles mixtos por sentido para el tráfico particular.

Corredor Verde Carrera Séptima Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

TransMilenio, puentes e integración urbana

Galán confirmó que el proyecto sí incluye una troncal de TransMilenio sobre la Carrera Séptima, con capacidad para mover entre 17 mil y 24 mil pasajeros por hora y por sentido. “Eso está contemplado desde la adjudicación; no es una decisión de esta administración, sino un compromiso contractual del Distrito”, puntualizó.

Además, la obra contempla la construcción de nuevos puentes e intersecciones a desnivel en puntos estratégicos, como la calle 100 y la 134, donde confluyen distintos modos de transporte. En total, la transformación generará 400 mil metros cuadrados de espacio público, equivalentes a 40 hectáreas.

“Es una intervención integral que mejorará la conexión entre peatones, ciclistas y transporte público”, dijo el alcalde, quien enfatizó que el plan de manejo de tránsito garantizará al menos dos carriles habilitados en cada sentido durante toda la construcción.

Coordinación y retos de gestión

Uno de los principales desafíos será minimizar el impacto vial y mantener la coordinación interinstitucional. Galán reconoció los problemas de planeación que históricamente han retrasado obras en la ciudad y afirmó que eso no se repetirá.

“Muchas obras anteriores se contrataron sin los predios necesarios o sin coordinación con las empresas de servicios. Esta vez exigimos que el IDU tuviera listos los predios y hoy ya se cuenta con más del 90% del área requerida”, aseguró.

El alcalde agregó que el Distrito evalúa “sacrificar otras obras” para destinar recursos a esta intervención si ello permite reducir los tiempos. “Hay que valorar el costo de dos años más de obra frente al costo de usar nuevas tecnologías”, explicó.



Un proyecto emblemático para la ciudad

El Corredor Verde de la Carrera Séptima se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes para Bogotá en la presente década. Aunque su ejecución implicará afectaciones temporales en la movilidad, la administración distrital confía en que los beneficios a largo plazo —en transporte, espacio público y sostenibilidad— transformarán radicalmente el norte de la ciudad.