En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reunión con Galán por pico y placa se centrará en análisis tributario: gobernador Rey

Reunión con Galán por pico y placa se centrará en análisis tributario: gobernador Rey

El gobernador de Cundinamarca afirmó que el debate no es solo de movilidad y que en la mesa técnica se revisará por qué Bogotá registra más matrículas de vehículos, pero menor recaudo de impuestos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad