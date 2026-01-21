Reunión con Galán por pico y placa se centrará en análisis tributario: gobernador Rey

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció respecto a la reunión que tendrá con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para discutir la propuesta de pico y placa los sábados a vehículos matriculados fuera de la ciudad. Rey aseguró que el tema será abordado en una mesa técnica, jurídica y tributaria entre ambas administraciones.

El gobernador explicó que desde el departamento se ha propuesto un espacio de análisis para revisar las implicaciones de la medida, pero advirtió que el debate de fondo no está relacionado exclusivamente con la movilidad, sino con asuntos fiscales.

El gran componente de análisis va a ser el tributario, porque realmente lo que la Alcaldía ha manifestado es que siente que hay algunos recursos que ha venido perdiendo Bogotá por matrículas de vehículos que se han hecho en Cundinamarca Señaló.

El gobernador defendió la gestión del departamento en materia de matriculación de vehículos y aseguró que no existe una afectación directa a Bogotá por este concepto. Según indicó, Cundinamarca ha fortalecido sus procesos mediante desarrollos tecnológicos y atención eficiente, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos opten por matricular allí sus vehículos.

“Nosotros realmente no creemos que sea de esta manera. Bogotá no ha reducido el número de sus matrículas; por el contrario, ha venido aumentando más en matrículas que Cundinamarca, pero no así su recaudo tributario. ¿Por qué matrícula más Bogotá, pero recibe menos impuestos?”, afirmó Rey.



El mandatario departamental sostuvo que la intención de Cundinamarca es llegar a acuerdos claros y sensatos con el Distrito. “Aquí el fondo no es movilidad, aquí el fondo es una falla fiscal que tiene Bogotá, y nosotros estamos interesados en que haya reglas claras y que lleguemos a acuerdos”, concluyó.

Así mismo, el gobernador se refirió al avance del Regiotram de Occidente, que ya tiene un 34 % de ejecución y que se espera esté en operación para 2027. Además, aseguró que su objetivo es poder dejar el Regiotram del Norte para que comience su construcción en el 2028. “Estamos haciendo cimentación de diferentes estaciones, especialmente la de Mosquera que es una estación elevada, ícono arquitectónico del proyecto. Ya hemos montado todos los rieles, 26 km desde Facatativá hasta el Río Bogotá, que ya se empezó a intervenir para construir el puente”, explicó Rey.

Por su parte, se refirió al problema de inseguridad en algunos municipios del departamento, especialmente los de la Sabana Norte y explicó que los casos de hurto y homicidios en esta región llaman la atención de las autoridades y se reducirán con las mega tomas en las que participa incluso Migración Colombia.

Estamos trabajando en Consejos de Seguridad permanentes para monitorear el día a día y estamos absolutamente seguros de que esa tendencia se va a reducir con las megatomas que estamos haciendo en diferentes municipios de Sabana y las vamos a intensificar en Sabana Centro. Vamos a llegar a tomar barrios y sectores que identificamos como focos de inseguridad Indicó.

Finalmente, habló del reciente anuncio del gobierno ecuatoriano de la imposición del 30 % de aranceles a Colombia, haciendo un llamado a cuidar las relaciones económicas con otros países, especialmente los que limitan con Colombia y recordó que cualquier cambio en la balanza es un grave perjuicio para la nación, especialmente en sectores como el floricultor y el de agricultura.