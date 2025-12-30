Medida aliviaría caos en el corredor Soacha - Bogotá: agilizará trancones de fin de año

De cara al cierre de año, la movilidad vuelve a poner sobre la mesa una preocupación recurrente para miles de ciudadanos: la Autopista Sur. Con la salida masiva de viajeros desde Bogotá hacia distintos puntos del país, las autoridades activaron un plan especial para enfrentar la congestión que, como es habitual en diciembre, se concentra entre Soacha y la capital, uno de los corredores más complejos y exigidos del país.

El principal reto para la movilidad en este fin de año está relacionado con las obras de las fases 2 y 3 de TransMilenio hacia Soacha. Estos trabajos han reducido la capacidad vial en varios tramos, pasando de tres a dos carriles, lo que incrementa el riesgo de trancones prolongados, especialmente en horas de alto flujo vehicular.

Para mitigar ese impacto, en jurisdicción de Soacha se habilitó un carril adicional, conocido como carril paralelo o tercer carril, que estará en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025. Esta medida busca facilitar la salida de los vehículos que provienen de Bogotá y de la Sabana, cuando se registra el mayor número de desplazamientos.

A esto se suma la habilitación de un carril adicional con desvío a la altura de la calle 18 con Autopista Sur, dentro de la denominada operación éxodo. El objetivo es mejorar la circulación en los puntos más críticos del corredor vial y reducir los tiempos de viaje para quienes salen de la ciudad en las últimas horas del año.



Autopista Sur y TransMilenio: plan de movilidad para fin de año

Vías alternas para salir de Bogotá por Soacha. Foto: @JorgeEmilioRey en X, Freepik.

Las autoridades advirtieron que, pese a los ajustes, se presentarán momentos de represamiento, sobre todo en las horas pico. Por ello, el plan no se apoya únicamente en cambios de infraestructura, sino también en control y monitoreo permanente.

Habrá presencia constante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, agentes de movilidad de Bogotá y Soacha, y apoyo tecnológico mediante GPS y drones, que permitirán identificar congestiones en tiempo real. Además, se aplicará coordinación semafórica con Bogotá, usando esquemas de dos por uno o tres por uno, según la demanda vehicular.

Publicidad

En sectores sensibles como Unisur y el conocido “Terminalito”, se reforzará el control al ascenso y descenso de pasajeros para evitar bloqueos innecesarios que agraven la congestión.



Rutas alternas desde Bogotá para evitar trancones en Soacha

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que el éxito del plan también depende del comportamiento de los conductores. Por eso, recomendó utilizar corredores alternos como Mondoñedo, Canoas y Chusacá, que permiten evitar el casco urbano de Soacha y conectarse de forma más ágil con la vía al Sumapaz.

Entre las principales recomendaciones están planear el viaje con anticipación, evitar los horarios de mayor congestión, respetar la señalización y reducir la velocidad. También se mantendrá la restricción para vehículos de carga con peso superior a 3,4 toneladas en los días críticos, priorizando la movilidad de quienes salen a disfrutar el cierre de año.