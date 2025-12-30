En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Medida aliviaría caos en el corredor Soacha - Bogotá: agilizará trancones de fin de año

Medida aliviaría caos en el corredor Soacha - Bogotá: agilizará trancones de fin de año

Las autoridades activaron un plan especial para enfrentar la congestión que, como es habitual en diciembre, se concentra entre Soacha y la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad