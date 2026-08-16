Soacha amplía puntos de acopio: estos son los nuevos lugares para donar por el terremoto

Luego del terremoto del 10 de agosto que golpeó fuertemente ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre otras, los colombianos se han volcado a ayudar a los miles de damnificados, entregando donaciones históricas y ayudas que han servido para darles esperanza a los afectados por este desastre natural.

Mucho se ha hablado del fuerte impulso por parte de Bogotá, que en materia de donaciones ha alcanzado cifras inesperadas, ubicando a la capital entre las ciudades con más apoyo a los damnificados. Ante esto, el municipio vecino, Soacha, también ha buscado la manera de poner su granito de arena ante esta calamidad.

La Alcaldía municipal habilitó nuevos puntos de acopio para recolectar elementos de primera necesidad y artículos destinados a las familias afectadas en Vijes, Valle del Cauca.

La administración dio a conocer que se han recibido más de 10 toneladas de ayudas, mismas que serán destinadas a ese municipio, donde más de 180 familias perdieron sus pertenencias. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico', también destacó la respuesta de los habitantes del municipio y señaló que seguirán implementándose labores de recolección para ayudar a los damnificados por el terremoto.



¿Dónde están los nuevos puntos de acopio en Soacha?

Los ciudadanos podrán acercarse a diferentes sectores del municipio para entregar sus donativos. Ante ello, los horarios de atención serán entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, aunque los puntos ubicados en la Comuna 4 funcionarán solo hasta las 4:00 de la tarde.

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Los nuevos lugares habilitados son:



Centro de Salud Compartir: Calle 26 Sur # 6A Sur-10.

Cuerpo Oficial de Bomberos: Calle 22 # 9-20.

Quintas de la Laguna: Calle 16A-57.

Coliseo León XIII: Calle 48 # 9-05.

Galería Comercial Ciudad Verde: Carrera 32 # 15-54.

Ciudadela Sucre: Calle 38 # 23 Este.

Capilla San Santillana: Carrera 17 Este # 48.

OXXO San Mateo: Calle 32A Este # 02.

Tienda ARA: Calle 13 # 3-65.

¡Unidos demostramos de qué estamos hechos! ¡Por #Vijes y por Colombia! 🇨🇴



​Cada ayuda es una caricia de esperanza para las familias que hoy lo necesitan en Vijes, Valle del Cauca.

​Tráelas al Centro de Bomberos (Calle 22 # 9-20) #Soacha de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. pic.twitter.com/8VXQBHiLkY — Alcaldía de Soacha (@Alcaldia_Soacha) August 14, 2026

¿Qué se puede donar para los damnificados?

La Alcaldía hizo un llamado a priorizar elementos que puedan ser utilizados directamente por las familias afectadas. Entre los productos solicitados están:



Agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas y colchones.

Alimentos no perecederos como arroz, aceite, pasta, enlatados abre fácil, granos, harina y panela.

Pañales, jabón, cepillos y crema dental, toallas húmedas y biberones.

Tapabocas, gasas estériles, alcohol y guantes quirúrgicos o de látex.

Elementos para labores de recuperación y construcción, como palas, cascos y gafas de protección.

La intención es que las ayudas puedan llegar a las familias que perdieron sus bienes tras la emergencia.

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¿Cómo organizar una jornada de donaciones en Soacha?

La Alcaldía también anunció que acompañará a organizaciones comunitarias, conjuntos residenciales, iglesias y grupos sociales que necesiten organizar sus propias jornadas de recolección.

En estos casos, la administración municipal podrá apoyar el traslado de las ayudas mediante vehículos oficiales. Para coordinar la recogida, las organizaciones interesadas pueden contactarse al 3208901039.