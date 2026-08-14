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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Seis mineros fueron hallados sin vida tras quedar atrapados en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Seis mineros fueron hallados sin vida tras quedar atrapados en mina de Cucunubá, Cundinamarca

La mina recientemente había recibido una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante la inspección se encontraron aspectos de seguridad por mejorar.

Mineros Cuncubá Cundinamarca.
Mina Cuncubá, Cundinamarca.
Foto: X Gobernador de Cundinamarca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Seis personas que habían quedado atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, Cundinamarca, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Las víctimas fueron identificadas como Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.

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Según el gobernador, la mina El Porvenir 1 hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y recientemente había recibido una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante la inspección se encontraron aspectos de seguridad por mejorar y se ordenó la suspensión de las actividades mientras se adelantaba un plan de mejoramiento.

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La Agencia Nacional Minera será la encargada de establecer las circunstancias que rodearon el accidente minero en Cucunubá y determinar por qué, pese a la suspensión, aparentemente había personal realizando labores de extracción de material en el lugar.

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Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con las familias de los seis mineros fallecidos y con la comunidad de Cucunubá: "Mis oraciones y solidaridad están con sus familias, amigos y con toda la comunidad cucunubense", escribió en su cuenta de X. Además, señaló que el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca ya se encuentra en la zona para brindar acompañamiento a los familiares y allegados de las víctimas.

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