Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca: hay 6 trabajadores atrapados

Al menos 6 trabajadores permanecen atrapados debido a una explosión en la mina El Porvenir 1, en la vereda La Ramada de Cucunubá, Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los Equipos de socorro adelantan un operativo de rescate. Por el momento, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina las labores de evacuación y atención. Se desconoce el estado de salud de los mineros.

"Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia", detalló el gobernador.

Según Jorge Emilio Rey, un séptimo minero pudo salir del lugar por sus propios medios.

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