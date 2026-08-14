En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca: hay 6 trabajadores atrapados

Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca: hay 6 trabajadores atrapados

Por el momento, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina las labores de evacuación y atención.

Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca
Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca
Foto: Gobernador Cundi
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Al menos 6 trabajadores permanecen atrapados debido a una explosión en la mina El Porvenir 1, en la vereda La Ramada de Cucunubá, Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los Equipos de socorro adelantan un operativo de rescate. Por el momento, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina las labores de evacuación y atención. Se desconoce el estado de salud de los mineros.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia", detalló el gobernador.

Últimas noticias

Puntos de acopió en Cali
Cundinamarca

¿Cuáles son los puntos de donación en Cundinamarca por terremoto? Estos elementos se necesitan

Afectaciones en Cundinamarca por sismo
Cundinamarca

Temblor en Colombia: municipios de Cundinamarca sufren varias afectaciones en edificaciones

Según Jorge Emilio Rey, un séptimo minero pudo salir del lugar por sus propios medios.

En desarrollo...

Publicidad

Publicidad

Publicidad