Suspenden por 20 días permisos de cierre de vías para eventos deportivos y culturales tras terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llevó al Gobierno nacional a declarar el desastre nacional y activar medidas para facilitar la atención de las zonas afectadas.

En respuesta a esta emergencia, las autoridades de Cundinamarca adoptaron nuevas restricciones sobre el uso de las vías departamentales.

Suspenden por 20 días permisos de cierre de vías en Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad Contemporánea suspendió de manera transitoria y preventiva los permisos para el cierre de vías departamentales destinados a eventos deportivos y culturales. La decisión está contenida en la Resolución 182 de 2026 y comenzó a regir el jueves 13 de agosto, por un periodo inicial de 20 días calendario.



Durante este periodo, las carreteras departamentales deberán permanecer disponibles y sin restricciones que puedan dificultar el tránsito de vehículos de emergencia, organismos de socorro, personal médico y transporte de ayuda humanitaria hacia las zonas que lo requieran.

La disposición afecta a quienes tengan solicitudes de permisos en trámite o estén planeando actividades que impliquen el cierre temporal de una vía departamental, como competencias ciclísticas, maratones, festivales y otros eventos deportivos o culturales. Las solicitudes correspondientes a actividades que se desarrollen durante el periodo de suspensión serán denegadas, con el propósito de priorizar la atención de la emergencia.

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La Secretaría aclaró que la medida es temporal y preventiva. Una vez transcurridos los 20 días, las autoridades evaluarán las condiciones de seguridad y movilidad del departamento para determinar si se levanta la suspensión o si es necesario prolongarla.

En el caso de eventos programados para fechas posteriores al periodo establecido, los organizadores podrán presentar sus solicitudes para que sean evaluadas bajo el procedimiento habitual.

La Secretaría de Movilidad señaló además que continuará informando sobre la evolución de la medida y recomendó a los interesados consultar los canales oficiales para conocer el estado de sus solicitudes y el alcance de la suspensión.