Video muestra cómo se vivió terremoto en plena cirugía en hospital de Cali

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a equipos médicos que se encontraban trabajando dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali. Entre ellos había profesionales que estaban en medio de procedimientos quirúrgicos cuando comenzó el movimiento.

Las imágenes registran uno de los momentos más críticos de la emergencia dentro de la institución médica. Mientras el sismo generó temor entre quienes se encontraban en el hospital, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban a punto de ser intervenidos.

El video publicado en redes sociales permite observar cómo se vivió el terremoto dentro del hospital durante una jornada en la que la emergencia obligó posteriormente a evacuar a cientos de pacientes de la institución.

¿Qué pasó durante el terremoto en el Hospital Universitario del Valle?

El terremoto sorprendió a los equipos médicos mientras realizaban cirugías. La situación generó una tensión particular porque los pacientes que estaban en los procedimientos se encontraban inconscientes y dependían de la atención del personal médico.

En el video se puede observar como el instinto de supervivencia llevó a los galenos a pensar en salir del lugar ante el movimiento. Sin embargo, permanecieron en las salas para proteger y cuidar a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad.

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El registro muestra precisamente ese momento de incertidumbre dentro de la sala de cirugía, en medio de un terremoto que también provocó afectaciones y evacuaciones en distintas zonas del país.

¿Cómo reaccionaron los médicos durante la cirugía?

Los equipos médicos permanecieron junto a sus pacientes durante el movimiento telúrico. La prioridad fue mantener la atención de quienes estaban siendo sometidos a procedimientos quirúrgicos, pese a las condiciones generadas por el terremoto.

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Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia desde el interior de un centro hospitalario y permiten conocer cómo el terremoto sorprendió a quienes se encontraban desarrollando procedimientos médicos esa mañana del lunes 10 de agosto.

El Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, fue uno de los escenarios donde la emergencia obligó a modificar las actividades habituales. Después del terremoto, cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados de la institución por los graves daños que sufrió el centro médico.

El terremoto interrumpió la normalidad dentro del hospital y puso a los equipos médicos frente a una situación inesperada durante sus labores.