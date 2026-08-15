En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Video muestra cómo se vivió terremoto en plena cirugía en hospital de Cali

Video muestra cómo se vivió terremoto en plena cirugía en hospital de Cali

Video muestra cómo médicos vivieron el terremoto de magnitud 7,4 durante una cirugía en el Hospital Universitario del Valle, en Cali.

Así se vivió el terremoto durante una cirugía.
Así se vivió el terremoto durante una cirugía. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a equipos médicos que se encontraban trabajando dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali. Entre ellos había profesionales que estaban en medio de procedimientos quirúrgicos cuando comenzó el movimiento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las imágenes registran uno de los momentos más críticos de la emergencia dentro de la institución médica. Mientras el sismo generó temor entre quienes se encontraban en el hospital, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban a punto de ser intervenidos.

Últimas noticias

Meli, la perrita rescatada tras cuatro días bajo los escombros en Cali.
Pacífico

Así fue el rescate de Meli, la perrita que pasó cuatro días bajo escombros en Cali

Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Pacífico

El Cairo, pueblo vallecaucano destruido por el terremoto, se resiste a perder la esperanza

El video publicado en redes sociales permite observar cómo se vivió el terremoto dentro del hospital durante una jornada en la que la emergencia obligó posteriormente a evacuar a cientos de pacientes de la institución.

¿Qué pasó durante el terremoto en el Hospital Universitario del Valle?

El terremoto sorprendió a los equipos médicos mientras realizaban cirugías. La situación generó una tensión particular porque los pacientes que estaban en los procedimientos se encontraban inconscientes y dependían de la atención del personal médico.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En el video se puede observar como el instinto de supervivencia llevó a los galenos a pensar en salir del lugar ante el movimiento. Sin embargo, permanecieron en las salas para proteger y cuidar a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad.

Publicidad

El registro muestra precisamente ese momento de incertidumbre dentro de la sala de cirugía, en medio de un terremoto que también provocó afectaciones y evacuaciones en distintas zonas del país.

¿Cómo reaccionaron los médicos durante la cirugía?

Los equipos médicos permanecieron junto a sus pacientes durante el movimiento telúrico. La prioridad fue mantener la atención de quienes estaban siendo sometidos a procedimientos quirúrgicos, pese a las condiciones generadas por el terremoto.

Publicidad

Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia desde el interior de un centro hospitalario y permiten conocer cómo el terremoto sorprendió a quienes se encontraban desarrollando procedimientos médicos esa mañana del lunes 10 de agosto.

El Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, fue uno de los escenarios donde la emergencia obligó a modificar las actividades habituales. Después del terremoto, cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados de la institución por los graves daños que sufrió el centro médico.

El terremoto interrumpió la normalidad dentro del hospital y puso a los equipos médicos frente a una situación inesperada durante sus labores.

Lea también:

Terremoto en Dosquebradas en Colombia
Nación

UNGRD reduce cifras de personas fallecidas y desaparecidas tras actualizar reporte del terremoto

Aplicación Rastrea Huellas para buscar y reportar perros y gatos extraviados tras el terremoto en Colombia
Nación

¿Perdió a su perro o gato en el temblor? Conozca la app para reunirse con su mascota

Relacionados

Terremoto hoy

Cali

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad