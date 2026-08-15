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Así fue el rescate de Meli, la perrita que pasó cuatro días bajo escombros en Cali

Meli fue rescatada con vida tras pasar cuatro días bajo los escombros en Cali. Voluntarios, rescatistas de Brasil y equipos colombianos participaron en la operación.

Meli, la perrita rescatada tras cuatro días bajo los escombros en Cali.
Meli, la perrita rescatada tras cuatro días bajo los escombros en Cali. Foto redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El rescate de Meli se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las labores de búsqueda tras el terremoto. La perrita permaneció durante cuatro días bajo los restos de una edificación en Cali que antes hacía parte de su hogar y que terminó reducida a escombros.

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La operación para encontrarla se completó el viernes 14 de agosto, cuando los equipos lograron llegar hasta el lugar donde permanecía atrapada y sacarla con vida. El rescate permitió que Meli volviera a encontrarse con su familia después de varios días bajo la estructura.

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¿Cómo fue el rescate de Meli?

Llegar hasta la perrita no fue sencillo. Aunque se encontraba aproximadamente a un metro de distancia de los rescatistas, entre ellos había paredes, vigas y otras estructuras que dificultaban el acceso y obligaban a avanzar de manera segura.

En la operación participaron voluntarios, integrantes de la Cruz Roja, rescatistas de Brasil y equipos colombianos. Todos trabajaron para alcanzar el punto en el que Meli permanecía atrapada entre los restos de la edificación.

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Las horas previas estuvieron marcadas por la incertidumbre. Durante la noche anterior, la perrita había dejado de aullar, situación que generó preocupación entre quienes seguían su búsqueda y redujo las expectativas de encontrarla con vida.

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Sin embargo, los equipos continuaron trabajando hasta conseguir llegar a ella.

¿Qué pasó con Meli después de ser rescatada?

En las imágenes registradas durante el rescate se observa el momento en que Meli es retirada con vida de la estructura. Los integrantes del equipo la reciben en brazos, la cubren y la acarician, mientras alrededor se escuchan aplausos y expresiones de alegría por el resultado de la operación.

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Después de salir de los escombros, la perrita fue entregada al personal veterinario que se encontraba en la zona para ser valorada.

El rescate también permitió el reencuentro de Meli con su familia, que había esperado durante cuatro días mientras avanzaban las labores para localizarla.

Meli, la perrita rescatada tras cuatro días bajo los escombros en Cali.
Meli, la perrita rescatada tras cuatro días bajo los escombros en Cali. Foto redes sociales.

El momento fue registrado y compartido por el usuario de redes sociales La Casita del Bosque Oficial, que documentó los avances de la operación y posteriormente agradeció a las personas y equipos que participaron.

“A todos los rescatistas de Brasil, a los rescatistas de Colombia, a los voluntarios y todos aquellos que de una u otra manera hicieron parte de esto. Y a ustedes que siempre me acompañan… ¡Gracias! Hemos logrado escribir el mejor final a esta historia llamada Meli!”, señala la publicación.

El rescate de la perrita ocurrió en el cuarto día de las labores de búsqueda y se sumó a las operaciones realizadas para encontrar sobrevivientes entre las estructuras afectadas por el terremoto.

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