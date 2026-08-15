¿Perdió a su perro o gato en el temblor? Conozca la app para reunirse con su mascota

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, muchas familias comenzaron a buscar a sus mascotas, algunas de las cuales escaparon de sus hogares durante la emergencia, mientras otras podrían encontrarse bajo los escombros. En medio de los numerosos reportes en redes sociales, surgió Rastrea Huellas, una herramienta gratuita para centralizar estos casos.

La propuesta busca reunir en un mismo lugar los reportes de perros y gatos perdidos o encontrados, facilitando que propietarios, refugios y rescatistas compartan fotografías, ubicaciones y datos de contacto. Así, la información puede estar más organizada y ser consultada por quienes participan en las búsquedas.

¿Cómo buscar una mascota perdida después de un terremoto?

Rastrea Huellas nació como una alternativa frente a la gran cantidad de publicaciones que aparecieron en redes sociales después del movimiento telúrico. Los casos quedaron repartidos entre perfiles, grupos y diferentes publicaciones, dificultando la consulta de la información.

La herramienta permite registrar animales que desaparecieron durante la emergencia y consultar los reportes disponibles. Para crear un caso, es necesario proporcionar información que permita reconocer a la mascota y facilitar la búsqueda.



Fotografía: permite mostrar las características del perro o gato reportado.

permite mostrar las características del perro o gato reportado. Ubicación: señala dónde fue visto por última vez.

señala dónde fue visto por última vez. Datos de contacto: facilitan la comunicación con quienes puedan aportar información.

El objetivo es que cada caso pueda ser consultado en un mismo espacio y que los datos aportados por ciudadanos estén disponibles para quienes continúan buscando a sus mascotas.



Además, la herramienta busca consolidar una red de apoyo alrededor de estos reportes. Su acceso es gratuito y está abierto a las personas que necesiten registrar un animal perdido, así como a quienes puedan aportar información sobre alguno de los casos.

¿Qué hacer si encuentra una mascota perdida?

Si encuentra un perro o gato que parece haberse separado de su familia durante el terremoto, puede registrarlo en Rastrea Huellas. La herramienta permite incorporar el caso al registro y facilitar que sus propietarios puedan reconocerlo.

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Para realizar el reporte, es necesario incluir información básica del animal:



Fotografía: permite identificar visualmente al perro o gato.

permite identificar visualmente al perro o gato. Lugar donde fue encontrado: señala la ubicación exacta del hallazgo.

señala la ubicación exacta del hallazgo. Datos de contacto: facilitan la comunicación con quien pueda aportar información.

La herramienta también está disponible para albergues, refugios y grupos de rescatistas que encuentren animales durante la emergencia. Estas organizaciones pueden registrar los casos para que las familias tengan una nueva vía para localizar a sus mascotas.

Una vez registrado, el caso queda disponible junto con los demás reportes de animales encontrados. De esta manera, quienes continúan buscando pueden consultar la información y verificar si corresponde a su mascota.

Los desarrolladores de Rastrea Huellas hicieron un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones de protección animal para compartir la herramienta. La participación de más personas permite ampliar los reportes y facilitar que la información llegue a quienes buscan a sus mascotas.

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En este proceso, las redes sociales continúan siendo importantes para difundir los casos, pero Rastrea Huellas busca concentrar fotografías, ubicaciones y contactos en un mismo espacio, evitando que los reportes queden dispersos entre numerosas publicaciones.