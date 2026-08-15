UNGRD pide a alcaldes no autorizar grupos de rescate no certificados tras el terremoto

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Santiago Tamayo, hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que no autoricen la presencia de grupos de rescate que no estén certificados para adelantar labores de búsqueda tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Tamayo también aceptó y agradeció el apoyo de los tres grupos de rescatistas internacionales autorizados por Naciones Unidas, provenientes de Estados Unidos, Israel y Ecuador.

“El llamado que hacemos desde el PMU Nacional a todos los alcaldes y gobernadores es a no dar consentimiento a la presencia de grupos no certificados en las labores de búsqueda y rescate de personas y animales, que en muchos casos llegan pidiendo una cantidad enorme de recursos, sin autonomía de acción, y que pueden generar más problemas que soluciones en medio de esta emergencia”, afirmó Tamayo.

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, reitera la necesidad de que los departamentos y municipios afectados por el sismo se conecten diariamente a las sesiones del PMU Nacional, para mantener actualizada la información sobre daños y necesidades en sus territorios.… pic.twitter.com/VCjGIAmoHV — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 15, 2026

Durante el Puesto de Mando Unificado Nacional de este sábado también se advirtió sobre la baja participación de las autoridades territoriales. Según la UNGRD, solo estuvieron conectados los Consejos de Gestión del Riesgo de Caldas, Cali, Putumayo, Quindío y Cauca. “Esta situación nos ha obligado a solicitarle a la Procuraduría General de la Nación que haga un llamado a los departamentos y municipios faltantes a cumplir con su obligación de conectarse al PMU Nacional”, señaló Tamayo.

Por otra parte, Tamayo aseguró que, pese a la magnitud de la emergencia, la capacidad de respuesta del país no ha sido superada. La UNGRD también confirmó que cuatro departamentos y 63 municipios ya están cargando información en el Registro Único de Damnificados (RUD), una herramienta que, según la entidad, permitirá agilizar las acciones de respuesta en las zonas afectadas.



Finalmente, Tamayo advirtió que las cifras oficiales de personas y territorios afectados pueden presentar modificaciones en los próximos reportes, debido a que los municipios continúan enviando información de sus Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que debe ser contrastada y consolidada antes de incorporarse a los balances nacionales.