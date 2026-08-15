UNGRD reduce cifras de personas fallecidas y desaparecidas tras actualizar reporte del terremoto

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y ajustó varias de las cifras que habían sido reportadas.

Con corte a las 6:30 de la tarde, la entidad confirmó 289 personas fallecidas, frente a las 294 reportadas previamente. También corrigió el número de desaparecidos, que pasó de 320 a 143 personas. El balance registra además 3.937 heridos y 353 personas rescatadas.

Afectaciones por terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del 2026 Foto: AFP

La UNGRD explicó que estos cambios obedecen al proceso de verificación de la información. Los primeros reportes fueron recibidos, en buena parte, de manera verbal y ahora están siendo contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y los organismos de socorro, con el propósito de evitar duplicidades.

También fueron ajustadas las cifras de infraestructura afectada. Actualmente se reportan 234 centros de salud afectados y 2.535 instituciones educativas, mientras que hay 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas, 66 edificios colapsados y 308 vías afectadas.



Terremoto en Colombia // Foto: AFP

En total, la emergencia ya deja 117.222 personas y 54.382 familias afectadas en 450 municipios. Los organismos de socorro también reportan 205 animales rescatados y 754 afectados, mientras continúan las labores de atención y verificación en las zonas más golpeadas por el terremoto.