Portal Américas de TransMilenio, totalmente colapsado: reportan demoras en buses este martes

La operación de TransMilenio presenta fuertes afectaciones durante la mañana de este martes 18 de agosto en el suroccidente de Bogotá, donde un siniestro vial mantiene bloqueado el carril exclusivo de la Troncal Américas.

El incidente se registra a la altura de la Biblioteca Tintal, en sentido sur-norte, situación que ha provocado el represamiento de varios buses y retrasos en los servicios que circulan por este corredor.

De acuerdo con el reporte entregado por TransMilenio, algunos buses están realizando retorno en Banderas mientras se atiende el siniestro y se libera el carril exclusivo.

La afectación también está generando complicaciones en el Portal Américas, donde usuarios reportan largas esperas para abordar los servicios y dificultades en el ingreso de los buses alimentadores.



En redes sociales, pasajeros han advertido que la congestión es considerable. “El Portal Américas está imposible, totalmente congestionado. No salen los buses, no avanza nada por el cambio de rutas”, reportó uno de los usuarios.

Otro pasajero manifestó que algunos alimentadores llevaban más de 25 minutos esperando para ingresar al portal y cuestionó el funcionamiento de los controles de la operación.